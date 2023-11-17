Bu kez Küçükçekmece: Bir günde ikinci doğalgaz patlaması

Ankara'nın ardından bu kez İstanbul Küçükçekmece'de doğalgaz patlaması meydana geldi. İlk belirlemelere göre bir binanın giriş katındaki olayda bir kişi öldü, ikisi ağır beş kişi yaralandı.

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İstanbul Küçükçekmece’de 5 katlı binada meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi Divan Sokak’taki 5 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Valiliği’nden olayla ilgili yapılan açıklamada “İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlama sonucunda bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olayda ikisi ağır olmak üzere toplam 5 vatandaşımız da yaralanmış olup olayla ilgili tahkikat devam etmektedir” ifadelerine yer verildi. (AA-DHA)