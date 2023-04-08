Bu nasıl hesap? Günde 800 bin bekleniyordu: Ayda 300 bin kişi kullandı…

İYİ Partili Meclis Üyesi ve ulaşım uzmanı Dr. Suat Sarı, yeni açılan Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu’na vatandaşların ulaşamadığına dikkat çekerek günlük 800 bin yolcu kapasiteli hatta bir ayda 307 bin yolcunun bindiğini açıkladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan ve İBB'nin metro hatlarındaki “M” ambleminden farklı olarak “U” tabelası asılan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunun Kağıthane bölümü 22 Ocak Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açıldı.

Açıldığı günden beri hattaki sorunlarla ilgili uyarılarda bulunan İBB Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü ve ulaşım uzmanı Dr. Suat Sarı, Kağıthane Belediyesi Meclisi'nin nisan ayı oturumlarında da konuyu gündeme getirdi.

“DOĞRU İŞLETİLMİYOR, SERVİS KONULMALI”

Sarı, havalimanı metrosunun doğru işletilmediğini belirterek “Dünyanın hiçbir yerinde bir istasyondan diğer istasyona insanlar 400 metre yürütülmez. Köprü ile bağlantı sağlanabilirdi ama yapılmadı” dedi.

Vatandaşların metroya bineceği Kağıthane'ye gelmekte sorunlar yaşadığını anlatan Sarı, metro istasyonuna ulaşmak için ücretsiz servisler konulmasını önerdi.

“İSRAF OLARAK ÇALIŞIYOR”

Sarı “Metronun günlük yolcu kapasitesi 800 bin. Ücretsiz olduğu dönemde 459 bin yolcu bindi. Ücretli hale geldiği dönemde bir ayda, 22 Şubat-22 Mart arasında 307 bin yolcu bindi. İsraf olarak çalışıyor. İnsanlar binmek istiyor ama ulaşamıyor. Ulaştıramıyorsunuz. Dünya kadar elektrik gidiyor, dünya kadar amortisman var orada” diye konuştu.

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