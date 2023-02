Bursa Büyükşehir’e çağrı: İnşaatları derhal durdurun

İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı, Bursa’nın Tabakhaneler bölgesinde başlatılan konut ve iş yeri projesini protesto etti. İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunarak, “Bugün ülkemizde olup biten felaketlerden ve yarın Bursa’da olacak muhtemel felaketlerden ders alın ve bu inşaatları derhal durdurun" dedi.

İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı, konut ve iş yeri projesi başlatılan Tabakhaneler bölgesinde bugün basın açıklaması yaptı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem öncesinde uyarılarda bulunan bilim insanlarının bu kez Bursa'nın da içinde bulunduğu Marmara depreminin tetikleyicisi olacak olan Kuzey Anadolu Fay Hattı'na dikkat çektiklerini belirten İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, şunları söyledi:

– Maraş depremi 160 bin kilometrekarelik alanı kapsadı. Burada kilometrekare ² başına 25 yapı düşüyor ve ortalama 125 kişi yaşıyor. Kuzey Marmara'da ise her an beklendiği söylenen depremin, 5 bin kilometrekarelik alanı kapsayacağı tahmin ediliyor. Burada ise kilometrekare 340 yapı düşüyor ve tam 3 bin kişi yaşıyor. Bölgemizde nasıl bir yıkım ve can kaybı olacağını varın siz tasavvur edin artık.

“BİLİM İNSANLARI BURSA'YI DA UYARIYOR”

– Bilim insanları, Marmara'da enerji birikiminin olduğuna, yakın bir gelecekte bugün yaşadığımız büyük felaketten kat kat daha fazla yıkıma neden olacak bir devasa depremin kaçınılmaz olduğuna hemen hemen her gün vurgu yapmıyorlar mı? Tabii ki yapıyorlar. Peki biz ne yapıyoruz? Maalesef arkamda gördüğünüz gibi, altında tam 80 derecelik termal su kaynağı olan bu yumuşak zemin üzerine beton yığınları yapmaya devam ediyoruz.

– O sebepledir ki biz, bugün burada, ‘Tabakhaneler bölgesinde Bursa'yı termal turizm şehri yapacak bir proje gerçekleştireceğiz' diyenlerin, Bursalıların gözlerinin içine baka baka yalan söylediklerine ve tamamen rant amaçlı beton bir kent inşa ettiklerine şahitlik ediyor, tarihe not düşüyoruz.

– Üstüne üstlük, bu ayıplı yalanın sahipleri, tıpkı Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Başkan Alinur Aktaş örneğinde olduğu gibi, bugünlerde çıkıp, ‘Bursa deprem tehlikesini ancak bizim kontrolümüzde yapılacak kentsel dönüşüm projeleriyle bertaraf edebilir' diyerek de hiç utanıp sıkılmadan akıl almaz bir pişkinlik içindeler.”

“FELAKETLERDEN DERS ALIN”

– Bugün ülkemizde olup biten felaketlerden ve yarın Bursa'da olacak muhtemel felaketlerden ders alın ve bu inşaatları derhal durdurun. Siz durdurmazsanız zaten yakında bu kenti yönetecek olan bizler durduracağız. Gelin, yol yakınken bu yanlıştan dönün. (ANKA)