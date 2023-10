Bursa’da doktorlardan eylem: ‘Şiddet hastayı müşteri yapan zihniyetin eseri’

Bursa'da sağlıkçılar, şehir hastanesinde görevli Uzm. Dr. Nihan Alkış'a yönelik saldırı sonrası bir günlük eylem çağrısı yaptı. Artan şiddet olayları için 'sağlık emekçilerini köle, hastalarımızı müşteri yapan zihniyetin sonucu' denildi.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bursa Tabip Odası, Bursa Şehir Hastanesi’nde görev yapan Uzm. Dr. Nihan Alkış’a yönelik saldırıyı kınadı. Hastane önünde yapılan açıklamada, “Devlet, görevlendirdiğini korumak zorundadır. Bu ve bundan önce yaşanan şiddet olayları, sağlık emekçilerini köle, hastalarımızı müşteri yapan zihniyetin sonucudur. Fakat şu hiç düşünülmüyor ki, gasp ettiğiniz burada randevulu hastalar ve sağlık çalışanlarının emeğidir” denildi.

Bursa Tabip Odası, sağlık çalışanları ile birlikte, Bursa Şehir Hastanesi önünde, Uzm. Dr. Nihan Alkış’a yönelik saldırıyı kınayarak, hastanede bir günlük eylem çağrısı yaptı.

DOKTOR SERVİSE KALDIRILDI

Bursa Şehir Hastanesi Hematoloji Polikliniği’nde görevli Uzm. Dr. Nihan Alkış, dün poliklinikte bir hastasını muayene ederken odasına başka bir hastanın yakını T.E. (30) girdi. Bu kişi, Alkış’a başka bir hekimin odasını sordu. Söz konusu doktorun polikliniğini bilmediğini belirten ve hasta yakınından dışarı çıkmasını isteyen Alkış, T.E. tarafından darp edildi. Hasta yakınının yumruk atması nedeniyle yaralanan Alkış, gözetim amacıyla Beyin Cerrahi Servisi’ne yatırılırken, kadın doktoru darp ettiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

ŞİDDETİ ÖNLEYİCİ TEDBİR ALINMIYOR

Şehir Hastanesi’nde Dr. Alkış’a yapılan saldırıyı kınayan Bursa Tabip Odası, hastane önünden Sağlık Bakanlığı’na seslendi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

-Bu ve bundan önce yaşanan şiddet olayları, sağlık emekçilerini köle, hastalarımızı müşteri yapan zihniyetin sonucudur. Fakat şu hiç düşünülmüyor ki, gasp ettiğiniz burada randevulu hastalar ve sağlık çalışanlarının emeğidir. Sağlık Bakanlığı sağlıkta şiddeti önleyici hiçbir tedbir alınmadığı için her gün yeni bir şiddet olayıyla karşı karşıya kalmaktayız. Sağlık hizmetlerinde yaşanan şiddet olaylarındaki artış, kaygı verici boyutlara ulaşmış durumdadır. Sağlık sisteminde eksikler, yetersizlikler, sorunlar arttıkça, bu sorunların faturası sağlık emekçilerine kesilmektedir.

ALTI AYDA 9 BİNDEN FAZLA BAŞVURU

– Sağlık hizmeti sunan kamu kurum ve kuruluşlarında, şiddetsiz gün görmemektedir. 2023’ün ilk 6 ayında “Beyaz kod” sistemine 9 bin 35 adet başvuru olmuştur. Bu rakamlar sadece buz dağının görünen kısmıdır. Şiddetin gerçek boyutları çok daha yüksektir. Beyaz kod uygulaması, şiddetin sadece istatistikleri ortaya koymaktan öteye gidememiştir. Şimdi ise “Gri kod” uygulaması sağlıkta şiddeti durdurma olarak sunulmaktadır. Ancak kodun renginin bir nemi yok; çünkü çözüm olmamaktadır.

‘AKŞAM EVE DÖNECEĞİNİN GARANTİSİ YOK’

– Sağlıkta şiddeti önlemek için şiddeti tetikleyen faktörlere odaklanılması gerekmektedir. Sağlık emek, meslek örgütlerinin sesine kulak verilmelidir. Sağlık emekçilerinin çalıştıkları kurumda can güvenliği yoktur. İşe gitmek için evden çıktığında, akşam eve döneceğinin garantisi yoktur. Can güvenliği olmadan sağlık hizmeti sürdürülemez. Bu şekilde devam ederse yakında sağlık hizmeti verecek sağlık emekçisi kalmayacaktır. Şiddetin önü alınmalı, sağlık emekçilerinin can güvenliği sağlanmalıdır.

‘ÇAĞRILARLA ŞİDDETİ DURDURMA YANILGISINDAN ÇIKILMALI’

– Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın renkli kodlar ve sosyal medya mesajları aracılığıyla şiddeti durdurma yanılgısından çıkması ve önlemlerin alınması acilen gereklidir. Sağlık Bakanlığı bünyesinde tüm meslek örgütlerinin ve sendikaların temsil ettiği bir ‘Şiddetle Mücadele Kurulu’ kurulmalıdır. Kamu çalışanlarına yönelik şiddet vakalarının incelenmesinde, etkin yasal düzenlemelerin yanı sıra iş yerlerinde de gerekli teknik önlemler alınmalı, ilgili birimler kurulmalıdır. Devlet, görevlendirdiğini korumak zorundadır. Alışmıyoruz, susmuyoruz, bir yere de gitmiyoruz.