Bursa’da sağanak: 4 araç çukura düştü

Bursa'nın Kestel ilçesinde, sağanak yağış nedeniyle bir sokaktaki istinat duvarı çöktü. Sokak üzerinde park halindeki 4 araç çöken çukura düşerken, olay yeri yakınında bulunan apartmanda oturanlar tedbir amacıyla boşaltıldı.

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Bursa’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle saat 21.30 sıralarında Vendimehmet 124’üncü sokakta istinat duvarı çöktü. Sokak üzerinde park halindeki 16 AJF 280, 16 AAB 62, 16 AGK 467 plakalı otomobil ile 16 U 3220 plakalı hafif ticari araç çöken çukura düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilirken, çökmenin meydana geldiği alanın yan tarafındaki 5 katlı binada oturanlar tedbir amaçlı boşaltıldı. Vinç yardımıyla düştükleri yerden çıkartılan 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

OTOMOBİL SÜS HAVUZUNA DÜŞTÜ

Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesinde saat 19.30 sıralarında, akrabasının düğünü için Merinos Parka gelen Nazlı B., yönetimindeki 16 KB 037 plakalı otomobilini park etmek için geri manevra yapmak istedi. Ancak, sağanak yağışta ıslanan kaldırımın parlaması nedeniyle süs havuzunu fark edemeyen Nazlı B., otomobili hareket ettirince araç süs havuzuna düştü.

Otomobil tamamen suya gömülmeden kapıyı açarak dışarı atlayan Nazlı B. ölümden döndü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde kontrolleri yapılan Nazlı B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Otomobili çekiciye halatla bağlamak için havuza giren Nazlı B.’nin bir yakını yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından halata bağlanan otomobil çekici yardımıyla havuzdan çıkartıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)