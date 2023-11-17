Camide çekim yapan gençlere beraat

Ankara'da Kocatepe Camii'nde 'uygunsuz kıyafetlerle çekim yaptığı ve bunu sosyal medyadan paylaştığı iddiasıyla yargılanan iki genç beraat etti.

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Kocatepe Camii’nde ‘uygunsuz kıyafetlerle çekim yaptığı ve bunu sosyal medyadan paylaştığı iddiasıyla yargılanan iki genç beraat etti. Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Bilal Kısa ve Ezgi Cebeci ile taraf avukatları katıldı.

Cebeci, olay nedeniyle üzülen ve rencide olan herkesten özür diledi. Kocatepe Camii’ne proje için gittiklerini belirten Cebeci “Bilal’i ortak arkadaşlarımız aracığıyla tanıdım. Amatör olarak moda çekimlerine manken olarak katılırım. Arkadaş ortamında Bilal ile karşılaştığımızda, adı geçen projeden bahsetti. Genel olarak İslam dininin bütünleştirici yapısını vurgulamak için böyle bir projeye başladığını söyledi. Ön yargıları olduğunu ve bunları kırmak amacıyla projeye giriştiğini söyledi. Beni de konu mankeni olarak kullanmak istediğini söyledi” dedi.

“CEMAAT TEPKİ GÖSTERMEDİ”

Bu fikre sıcak baktığını dile getiren Cebeci, şöyle devam etti:

– Hazırlık çekimi için camiye gittik. Orada nasıl pozlar verileceği, hangi mekanların kullanılacağı konusunda görüşürken cemaatten veya güvenliklerden bir tepki almadık. Hazırlık çekimi aşamasında herkes bizi gördü ancak uyarı almadık. Asıl projeyi tamamlayacağımız gün, cuma namazından birkaç saat sonra gittik. Çekimleri gerçekleştirdik. Cemaat vardı, güvenlik vardı. Yine bir uyarı almadık.

“OLAYIN BURALARA GELECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİK”

– Daha sonrasında sosyal medya hesaplarımızda paylaştık. Bunları herkesin görebileceği şekilde yayınladık. Bizim amacımızı anlayan insanlar olumlu tepkiler verdi, ertesi gün bazı sayfaların yönlendirmesiyle çok fazla olumsuz şiddet içeren tepki aldık. Hiç bu şekilde tepkiler alacağımızı düşünmemiştik. Dini değerleri aşağılamak istemedik. İslam dininin kapsayıcı olduğuna değinmek istemiştik. Olayın buralara geleceğini düşünmemiştim. Bir suç amacıyla bulunmadım. Suç kastım yoktur. Tepkiler çoğalınca özür mesajı paylaştık ve fotoğrafları kaldırdık.

“DİNİ AŞAĞILAMA AMACIMIZ YOK”

Kısa da depremden sonra Ankara’ya yerleştiğini, evinin Kocatepe Camii’nin önünde olduğunu, bazen camiyi izlediğini, çekim yapma fikrinin de o anlarda aklına geldiğini anlattı. Hazırlık çekimleri sırasında kimsenin kendilerini uyarmadığını ifade eden Kısa, savunmasını şöyle sürdürdü:

– Cuma günü namaz sonrası camiye gittik. Ezgiyle çekimimizi yaptık. Mekan seçimi bana aittir. Dini aşağılama amacımız yoktu. Bütünleştirme amacımız vardı. Camiye gelişleri teşvik etmek amacıyla yaptık. Çekimimizi yaptık. Başka fotoğraf çekenler de vardı. Camiden çıktık. Hiçbir tepki görmedik. Daha sonra minareye de çıkmak istedik. Güvenlik, imamla görüşmemi istedi. İmamın yanına gittiğimde yerinde yoktu. Sosyal medya hesabımdan herkese açık şekilde paylaştım.

– Birkaç gün sonra bazı internet haber sitelerinde olumsuz tepkiler gördüm. Sosyal medya hesaplarımıza yorumlar yazılıyordu. Tepkiler artmaya başlayınca fotoğrafların hepsini hesaplarımızdan kaldırdık. Özür metnimizi açıkladık. Kesinlikle İslam dininin değerlerini aşağılamak amacıyla hareket etmedik. Amacım kimsenin inancına saygısızlık yapmak değildir.

BERAAT ETTİLER

Beyanların ardından kararını açıklayan hakim, Cebeci ve Kısa hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan dava açılmışsa da sanıkların suç işlemek amacıyla hareket etmediğini belirtti. Cebeci ve Kısa, üzerlerine atılı suçlardan beraat etti. (AA)