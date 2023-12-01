Can Atalay hakkında bir başvuru daha

Cezaevindeki TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın avukatları, ihlal kararının uygulanmaması gerekçesiyle ikinci kez Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) cezaevindeki Hatay Milletvekili Can Atalay'ın avukatları, Anayasa Mahkemesi'nin Atalay hakkındaki ihlal kararının uygulanmaması gerekçesiyle ikinci kez Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Atalay’ın; “Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı”, “adil yargılanma hakkı” ve “kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının” ikinci kez ihlal edildiğinin tespitini ve bu ihlallerin ortadan kaldırılmasını talep ettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Gezi davası tutuklusu Can Atalay TİP’ten Hatay milletvekili seçilmesinin ardından ‘Milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi' talebi Yargıtay 3. Ceza Dairesince reddedilmişti. Bunun üzerine Atalay’ın avukatları yargılamada durma kararı verilmesi ve tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Bu arada Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay’a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 12 Ekim’de başvurunun görüşülmesini, bir üyenin dosyaya hazırlanamadığını belirtmesi üzerine ertelemişti.

KARAR BEKLENİRKEN ARBEDE ÇIKMIŞTI

İstanbul Adliyesi’nde Can Atalay kararı beklenirken kararın açıklanmamasına tepki gösteren TİP’li milletvekilleri ve avukatlar, adliyenin kalemine girmek istemiş ancak grubu içeri almayan güvenlik görevlileri ile grup arasında arbede yaşanmıştı.

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