Çanakkale’de yangın kâbusu sürüyor: Binlerce kişi tahliye edildi

Çanakkale'de dün başlayan ve hızla büyüyen yangına müdahale sürüyor. Feci yangın sonrası 6 yerleşim alanı için daha tahliye kararı verilirken kentten yeni bir yangın haberi daha geldi.

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Çanakkale’de dün çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale sürerken; Çanakkale Valiliği, 6 yerleşim alanının daha tahliye edileceğini duyurdu.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*İlimiz merkez Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan müdahale edilmesine rağmen yangın rüzgarın da etkisi ile büyüme eğilimi göstermiştir.

Aşağı Okçular köyü, Salavat ve Andıktaşı mahalleleri, Elmacık köyü ve bağlısı Değirmendere Mahallesi ile Çiftlikdere köyü tedbir amaçlı boşaltılacak olup, vatandaşlarımız Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdunda misafir edilecektir.

Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir” denildi.

ÇANAKKALE’DE BİR YANGIN DAHA

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Küçükanafarta köyü yakınlarında da saat 15.30 sıralarında makilik yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

BAKAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'deki orman yangınıyla mücadele kapsamında, bölgedeki 9 köyde 337 hane ve 1251 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirmişti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgeye Milli Savunma Bakanlığı ile AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, emniyet, jandarma, belediyeler ve özel idarelerden toplam 2 bin 659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 diğer araç ile iş makinesi sevk edildiğini belirtmişti.

BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

*Bölgedeki 9 köyde toplam 337 hane ve 1251 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiği bilgisini veren Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

*Sarıcaeli Köyü Yaşlı Bakım Evinden 72 vatandaşımız tahliye edilerek Terzioğlu KYK Yurduna yerleştirilmiştir.

*Çanakkale-Çan kara yolu tedbir amaçlı sivil araç trafiğine kapalıdır. Çanakkale Boğazı çift taraflı deniz ulaşımına kapanmıştır.

*Çanakkale-Çan kara yolu tedbir amaçlı sivil araç trafiğine kapalıdır. Çanakkale Boğazı çift taraflı deniz ulaşımına kapanmıştır.

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