Canlı bomba eğitimi alan terörist Manisa’da yakalandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü IŞİD içerisinde canlı bomba eğitimi aldığı öğrenilen ve hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan terörist yakalandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Turgutlu’da düzenlenen operasyonda, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu A.E.H. (42) gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan A.E.H.’nin, IŞİD silahlı terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü dönemde canlı bomba eylemi yapmak için eğitim aldığı öğrenildi. (DHA)