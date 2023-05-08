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Canlı Yayın: Millet İttifakı’ndan Adana çıkarması

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı'nın Adana'da düzenlediği mitingte konuşuyor.

Yayınlanma: 18:11 - 08 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana’da vatandaşlara sesleniyor.

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Adana Ankara Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş
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