CANLI YAYIN: Özgür Özel SÖZCÜ TV’de

Duayen Gazeteci Uğur Dündar’ın konuğu olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’deki değişimden yerel seçim gündemine, 50+1 tartışmasından dış politikaya kadar merak edilenleri tek tek yanıtlıyor.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SÖZCÜ Televizyonu'nda canlı yayın konuğu oluyor. Duayen gazeteci ve SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar soruyor, Özgür Özel, ‘Özel Röportaj'da tüm merak edilenleri yanıtlıyor.

KILIÇDAROĞLU VE ÖZDAĞ ARASINDAKİ PROTOKOL

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* “(Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ arasında Mayıs seçimleri öncesi imzalanan protokole ilişkin) Bu protokolden haberdar olmadığımızı kamuoyuna açıklamıştım. Geçirdiğimiz kurultay sürecinde de bu konu oldu ama bunu bir siyasi parti kendisi için gündemde kalma aracına çevirmek istiyor. Ben böyle bir şeyin tarafı olmak istemem.

* Beyefendi şimdi protokolü falan yayınlamış. O kendisini gündeme getirmek istiyor ama ben o tartışmanın tarafı olmam. Cumhuriyet Halk Partililer benim atanmışlarla değil, seçilmişlerle yöneteceğimi, bir daha gizli protokoller yapılmayacağını söylemiştim. Geriye dönüp de o konuya saplanmanın anlamı yok.”