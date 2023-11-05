CB yüzünden havada kaldılar

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar ve Kümülonimbus (CB) olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlar hava ulaşımını olumsuz etkiledi..

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İstanbul’da dün akşam saatlerinde etkisini arttıran şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları uçuş trafiğinde aksamalara neden oldu. İstanbul Havalimanında iniş için alçalan uçaklar elektrik yüklü bulut olarak adlandırılan CB bulutları nedeniyle uzun süre havada tur atmak zorunda kaldı. Yakıt kritiğine giren uçaklar ise başta Ankara ve Bursa olmak üzere başka havalimanlarına yönlendirildi. Gece saatlerinde de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerde gecikmeler yaşanıyor.(DHA)