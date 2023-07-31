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Cenazeler karıştı! Mevta mezarından çıkarıldı

Adana'da teşhis edilmeden teslim alınan cenaze başkasına ait çıkınca, defnedilen Erdoğan Mertkan'ın cenazesi, gömüldüğü mezarlıktan çıkartılıp, yeniden toprağa verildi.

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Cenazeler karıştı! Mevta mezarından çıkarıldı

Kozan ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Vedat Gök’ün (63) ailesi, bu sabah cenazelerini almaya geldi. Gök ailesi, teşhis etmeden cenazeyi hastane morgundan teslim aldı.

Cenaze, Karahamzalı köyü mezarlığında toprağa verildi. Daha sonra aynı morga, gece saatlerinde aniden rahatsızlanıp, hastanede yaşamını yitiren 87 yaşındaki Erdoğan Mertkan’ın yakınları geldi. Yakınları, teşhis sırasında cenazesinin Mertkan’a ait olmadığını anladı.

Erdoğan Mertkan

İnceleme sonucunda, Vedat Gök’ün cenazesi yerine yakınlarına Erdoğan Mertkan’ın cenazesinin teslim edildiği ortaya çıktı. Morg görevlileri, Gök ailesi ile görüşüp, durumu bildirdi. Mertkan’ın defnedilen cenazesi, gömüldüğü yerden çıkartılarak yakınlarına teslim edildi. Mertkan’ın cenazesi, yeniden Kozan mezarlığında, Gök’ün cenazesi ise Karahamzalı köyü mezarlığında toprağa verildi. (DHA)

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