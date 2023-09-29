Ceylanpınar’a havan mermisi atıldı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye tarafından atılan havan mermisi, bir tarlaya düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, güvenlik güçleri bölgede inceleme başlattı.
Suriye’nin Resulayn kentinden akşam saatlerinde 2 havan mermisi atıldı. Mermilerden biri Suriye topraklarında iki askeri araca isabet ederken, diğer mermi ise sınırı aşarak Türkiye tarafına düştü.
Mermi, gümrük kapısı ve yerleşim yerlerine yakın bölgedeki mısır tarlasına düştü.
Tarladan duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yapılan incelemede, ölen ya da yaralanan olmadığı belirlendi. (AA-DHA)