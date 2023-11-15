CHP Fındıklı İlçe Başkanı hayatını kaybetti

Trabzon Rize’de CHP Fındıklı İlçe Başkanı Kadirhan Kadıoğlu hayatını kaybetti.

Elif ÇAVUŞ

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Rize'nin Fındıklı ilçesinde 2015 yılından itibaren CHP İlçe Başkanlığı’nı yürüten Kadirhan Kadıoğlu, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bugün öğle saatlerinde cadde üzerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 54 yaşındaki Kadıoğlu, tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

ÇERVATOĞLU YANINDAYDI

Kadıoğlu'nun fenalaştığı esnada yanında bulunan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, “Akşam saatinde birlikte maça gidecektik. Kadıoğlu ile birlikte ilçemize bahar getirmiştik, ülkemize de bahar gelsin istiyorduk. Demokrasi ve özgürlük adına hep en önde yürüyen arkadaşımızdı. Çok üzgünüm” dedi.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANI ÇELİK MESAJ YAYINLADI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, hayatını kaybeden Kadıoğlu'nun ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Çelik, mesajında “Fındıklı ilçe başkanımız, yol arkadaşımız Kadir Kadıoğlu'nu kalp krizi sonucu kaybettik. Merhum başkanımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesi ve sevenlerine sabır diliyorum. Tüm Fındıklı örgütümüz ve Cumhuriyet Halk Partisi ailemizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

KADIOĞLU İÇİN TÖREN DÜZENLENECEK

CHP Fındıklı İlçe Başkanı Kadirhan Kadıoğlu için 16 Kasım Perşembe tarihinde saat 11.00'da CHP Fındıklı İlçe Binası önünde tören düzenlenecek. Törenin ardından merkez camide öğle namazına müteakiben kılınacak olan cenaze namazının ardından Kadıoğlu'nun cenazesi Arılı Mahallesi’nde aile kabristanlığına defnedilecek.