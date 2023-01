CHP İzmir’de görev değişimi

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, görevi eski il başkanı Deniz Yücel’den devraldı.

CHP İzmir İl Başkanlığı görevine getirilen Şenol Aslanoğlu, bugün CHP İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlenen törenle görevi Deniz Yücel'den teslim aldı. Törene; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

YÜCEL: İKTİDARIN İL BAŞKANI OLACAK

Aslanoğlu için “İktidarın il başkanı olacak” diyen eski CHP İzmir il Başkanı Deniz Yücel, törende şunları söyledi:

*Muhalefet partilerine, yöneticilerine, belediye başkanlarına, İl başkanlarına her türlü saldırının yapıldığı, kirli oyunların oynandığı, yandaş basının kiralık kalemlerince, her türlü hakaretin ve iftiranın atıldığı bir ortamda, böyle zor bir görevi üstlenmek her şeyden önce büyük bir fedakarlıktır, ateşten gömlek giymektir.

*Bu görevler de kişiler de gelip geçicidir. Aslolan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde verdiğimiz demokrasi, özgürlük ve adalet mücadelesidir.

“İKTİDAR KOŞUSUNDA SON 100 METREDEYİZ”

Aslanoğlu ise şöyle konuştu:

*Az kaldı, çok az. Bugün hepimiz iktidarın değişeceğine yürekten inanıyoruz… Bugün iktidar maratonunun bayrak yarışında, son 100 metresindeki bayrak değişimi için bir aradayız. İktidar koşusunda son 100 metredeyiz.

*Bu mücadeleyi başlatan partimizin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde koşuyoruz. En uzun koşuysa elbet Türkiye'de devrim, onun en güzel 100 metresini koşanların ışığında koşuyoruz.

*Aydınlanma mücadelesi için canlarını veren Uğur Mumcuların, Muammer Aksoyların, Bahriye Üçokların ardından koşuyoruz.

*Sosyal demokrasinin başarısı için ömrünü veren İsmet İnönü'nün, Bülent Ecevit'in, Erdal İnönü'nün, Aydın Güven Gürkan'ın anılarının ardından koşuyoruz.

*Bu şehir için tüm baskılara ve engellemelere rağmen aşkla, inançla ve korkusuzca çalışan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer hepimizin şansı.

*Bu kadar çalışkan, vizyoner ve başarılı bir büyükşehir belediye başkanına sahip olduğumuz için tüm İzmirliler çok şanslı.

*Biz partililerde, partisi için emeğini hiç esirgemeyen bir yoldaşımız olduğu için çok şanslıyız. İyi ki varsınız başkanım. Tüm İzmirliler sizin gibi düşünüyor ve eminim ki şu sözünüzün altına imza atıyor.

SOYER: ÇOK UZUN BİR DÖRT AY YAŞAYACAĞIZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise şunları söyledi:

*Maratonumuzun son 100 metresini koşacağız. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında İzmir İl Başkanlığı Cumhuriyetin İl Başkanlığı demek başlı başına büyük bir onur. Düşünün ki bir de iktidarın kapısını açacak İzmir’de il başkanı olmak olağanüstü bir onur.

*Kol kola yürüyeceğimizin inancı ile sonuna kadar destek olacağımı bilmenizi istiyorum. Çok uzun bir 4 ay yaşayacağız. Burada bugün çekirdek ailemiz var.

*Bu aileyi büyütmek Türkiye’ye yaymak ve başka bir Türkiye’yi mümkün kılmak… Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, adaleti, hukuku sağlamak… Bu olağanüstü coğrafyada bambaşka Türkiye’yi kurmak mümkün, bunu kuracak olan da bizleriz.

*Başkanımızın önderliğinde canla başla çalışıp o iktidarı alacağız. Çok az kaldı. Bu yolculukta değerli il başkanımızın eşi Duygu hanıma çok büyük iş düşüyor. Hiç yılmayın, 4 ay unutun eşinizi. (ANKA)