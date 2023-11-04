CHP Kurultayı SÖZCÜ TV’de
CHP’nin iki gün sürecek olağan kurultayı başladı. Değişimcilerle, genel merkez arasındaki çekişmeyi hangi tarafın kazanacağı bugün netleşecek. SÖZCÜ TV anbean kurultayın nabzını tutuyor...
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı “İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik” sloganıyla bugün toplandı. İlk gün genel başkan, 2. gün parti meclisi üyeleri seçilecek.
Divan başkanlığını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yapacağı kurultayda, genel başkanı ve parti meclisi üyelerini toplam 1368 delege belirleyecek. Yeni parti meclisi, belediye başkan adaylarını belirleyecek.