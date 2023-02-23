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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Malatyalı depremzede aileyle görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya'da, eşi ve iki çocuğunu kaybeden depremzede Erol Hancı'yı kabul etti.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Malatyalı depremzede aileyle görüştü

CHP’den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi Malatya’da eşi Kıymet Hancı, kızları Elif ve Merve Hancı’yı kaybeden depremzede Erol Hancı, kızları Dilek ve İrem Hancı ile parti genel merkezindeki makamında bir süre görüştü.

Aliye başsağlığı dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu, ailenin taleplerini dinledi. (AA)

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CHP deprem Kahramanmaraş Kemal Kılıçdaroğlu Malatya
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