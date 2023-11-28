Özel’den muhalefete çağrı: Belediyeleri koruyalım, daha fazlalarını katalım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 31 Mart'a dair iş birliği davetini yineledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşuyor. Özel “baba ocağına dönüş” çağrısına uyan 650 kişiyi temsilen kürsüde yeni katılımcılara rozetlerini takdim etti. “Baba ocağına hoş geldiniz” diyen Özel, kapının herkese açık olduğunu bir kez daha yineledi. “CHP baba evidir, kapısı herkese açıktır. Buyurun gelin” dedi. Ardından konuşmasına başlayan Özel, şu mesajları verdi:

– (Tahir Elçi davası) Bu yargılama içimize sinmiyor. Kirli eller ve onlara talimat verenler yargılanana kadar takipçi olacağız. O eller yargılanana kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu olayla ilgili karanlıkta kalan her şeyin açığa çıkarılması için gereken her şeyi yapacağız.

– Bir gözümüz Akbelen’de. Dinamitler büyük huzursuzluk yaratıyor. Oraya yeniden gideceğiz, elimizi Akbelen’den çekmemeye kararlıyız.

ABB’NİN HİZMETLERİNİ ANLATTI

– Geçen hafta İBB’nin alt yapı çalışmalarından örnekler vermiştim. CHP’li başkanlar sosyal belediyeciliğin kitabını yazıyorlar. Benim dahi bilmediklerim olduğunu öğrendi. ABB neler yapmış neler. ABB’nin ‘çocuklar üşümesin’ kampanyası üç yıldır sürüyor. 200 bin aileye doğalgaz ve kömür desteği veriyorlar. Üç ayda bin 500 liralık destek veriyor. Doğalgazı olmayan birer ton kömür veriliyor. Yine 200 bin yoksul aileye ayda bir kilo et veriyorlar. Önceki kalsa kimlere neleri yedirdiğini zaten kendi partisi anlatıyordu. ABB 918 köye internet veriyor. 160 bin öğrenciye kırtasiye, 7500’üne servis desteği veriyor. 3 bin öğrenciye sınav ücreti, 17 bin aileye ekmek, 113 bin öğrenciye karne hediyesi veriyor ABB.

“BELEDİYELERİ SADECE CHP’LİLERİN OYLARIYLA ALMADIK”

– Bu belediyeleri sadece CHP’nin oylarıyla kazanmadık. İstanbul’da İstanbul ittifakıyla, Türkiye’nin belirli coğrafyalarında millet ittifakıyla ama genel olarak dürüstler, iyiler, çalışkanlar yönetsin Ankara’yı peşkeş çekip parsel parsel satanlar, İstanbul’un sütünde helikopterle uçup Katarlılara kupon arsa dağıtanlar değil de güzel-iyi-dürüst insanlar yönetsin diye destek aldık. Bundan sonraki süreçte de siyasi partilerle iş birliklerini konuşmaya, hem de bütün Türkiye’yi bu dürüst, namuslu, çalışkan insanların yönettiği belediyeleri korumaya, daha fazlalarını katmaya, Türkiye’ye kazandırmak için bu büyük iş birliğine ve güç birliğine hep birlikte davet ediyoruz.

“KRİZ ÇIKARIP ANAYASAYA ZEMİN ARIYOR”

– Adalet Nöbeti tutuyoruz. Niye? Ülkemiz bir anayasa krizinin içine sokuldu. Anayasa karşı darbe girişiminin başında Erdoğan var. Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin taşeron olarak kullanmış. Devlette kriz çıkarıp, anayasa değişikliğine zemin arıyor. Sivil anayasayı oturup konuşuruz ama AKP ve MHP’nin mutfaklarında pişirdikleri yemeği burnumuza dayarlarsa biz orada yokuz.

“KÜRTLER DAHA AZ EŞİT”

– Ülkü ocakları Taksim’e çıkar, Osmanlı Ocakları çıkar, 1 Mayıs’ta sendikalar çıkamaz. 8 Mart’ta kadınlar, evladını arayan Cumartesi Anneleri çıkamaz. Muhalif gazeteciler haber yazarlar kodesten çıkamazlar. Bu ülkede iktidar yanlıları eşittir, muhaliflere düşman hukuku uyguladığınız için muhalifler daha az eşittir. Kürtlerle ilgili ‘Türkiye’de herkes eşittir, Kürtler daha az eşittir’ dedim. İktidar cephesi savunmaya geçti. Diyarbakır’da 54 merkezde Kürtlerin seçtiği belediyelere siz kayyum atıyorsunuz. Sizin bu uygulamanız yüzünden Kürtler Türkiye’de daha az eşittir. Camiler ibadethane kabul ediliyor ama Alevilerin cemevleri ibadethane sayılmıyor. Aleviler de bu ülkede daha az eşittir.

MHP LİDERİ BAHÇELİ’YE YANIT

– Devlet bey ben de biliyorum siz de iddia soysuz olmaz. Metin yazarlarınız, o arkadaşlar bana soysuz demeye kalkıyor. Devlet Bey birçok akrabam burada soyumuz Selanik’tedir. Soyumuz Üsküp’tedir. Soyumuz Osmanlı’ya hizmet eden devlet adamlarıyla, Makedonya’dadır. Ben Devlet Bey’e bu cümleyi yakıştıramam. Bu lafı bana etmedi kabul ediyorum, metin yazarını vicdanına havale ediyorum.

İlginizi Çekebilir Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken enflasyon sorusu