CHP MYK’dan ‘Tanju Özcan’ kararı

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden partiye dönüş talebinin bugün görüşüleceğini duyurdu.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) geçtiğimiz aylarda ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a, kurultayın ardından partinin yönetiminin değişmesiyle birlikte, geri dönüş yolu göründü.

Tanju Özcan'ın af başvurusu, CHP Merkez Yürütme Kurulu'nda kabul edilerek Parti Meclisi'ne sevk edildi.

Özcan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

-Biraz önce ‘Baba Evine' dönüş talebim ile ilgili konunun bugün CHP MYK'sı ve Parti Meclisi'nin gündemine geleceğini memnuniyetle öğrendim.

“HER ŞEY ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK”

-Yaşanan bu süreçte başarı odaklı bir siyasetçi olarak, paylaşımlarım ve söylemlerim sebebiyle istemeden kırdığım ve üzdüğüm partililerimizden helallik istiyorum.

-Bundan sonra partimizin yerelde ve genelde başarısı için daha çok çalışacağım… Her şey çok daha güzel olacak.