CHP seçime hazır

6’lı Masa’nın seçim güvenliğine yönelik çalışma yürüttüğünü söyleyen Salıcı “CHP örgütü 180 bin sandığın başında olacak. İktidar kaybedecek, biz kazanacağız” dedi.

Ali Selim YAMANLI

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “CHP örgütleri bütün unsurlarıyla hazırlıklarını son aşamaya getirmiş durumda. 6'lı Masa'daki diğer partilerle iş birliği yapacağız, elimizdeki verileri paylaşacağız” dedi. Salıcı aynı zamanda seçmenlere çağrıda bulunarak, “Özellikle gençler görüşleri neyse, kime oy vereceklerse sandığa gitsinler oylarını kullansınlar. Eğer güvenlik konusunda bir endişeleri varsa, oylarını kullanmakla kalmasınlar, oylarını kullandıktan sonra sayım aşamasında izleyerek nezaret etsinler” ifadelerini kullandı.

UZUN ZAMANDIR HAZIRIZ

Salıcı, “6'lı Masa özelinde seçim güvenliğine yönelik çalışmalar ne durumda? CHP teşkilatı seçime hazır mı? Seçim güvenliğine yönelik endişeniz var mı?” sorumuza şöyle yanıt verdi:

“Biz seçime uzun zamandır hazırız, CHP örgütleri bütün unsurlarıyla hazırlıklarını son aşamaya getirmiş durumda. Seçimin tarihi belli değil, tarih belli olduktan sonra bir takvim açıklanacak. O takvim çerçevesinde yapılması gereken yasal başvurular ve işlemler var. Şu anda CHP örgütü doğuda, batıda, bütün illerimizde hazır. 2018 seçimlerinde 180 bin sandık vardı, o 180 bin sandığın tamamında CHP'li arkadaşlarımız var, yedeklerimiz var. Okullarda avukatlarımızı ve bilişim sorumlularımızı hazırlıyoruz. İstanbul'un ikinci seçiminde, bilişim sorumlusu arkadaşlar sandıklardaki ıslak imzalı tutanakları alıp, elektronik ortamda hızlı bir şekilde parti genel merkezine, il merkezine ilettiler. Burada da benzer bir sistemi tüm Türkiye çapında uygulayacağız. Daha önceki seçimlerde de uyguluyorduk, dolayısıyla biz seçime hazırız. Seçim güvenliği konusunda da bir siyasi partinin eksiği olabilir, Türkiye büyük bir ülke ama burada 6'lı Masa'daki diğer partilerle iş birliği yapacağız, elimizdeki verileri paylaşacağız. Buradaki amacımız sandığa giren her oy, hangi siyasi parti için atıldıysa aynen çıkmasını sağlamak. Bizim yapmış olduğumuz çalışma aslında AKP ve MHP gibi partilerin de oyu çalınmasın, onlar da kaybettiklerini gönül rahatlığıyla görebilsinler seçimde. Şeffaf ve adil bir seçim olsun çalışması.”

Salıcı, yaptıkları çalışmanın AKP ve MHP gibi partilerin de lehine olduğunu belirterek, “Oyları çalınmasın, onlar da kaybettiklerini gönül rahatlığıyla görebilsinler” dedi.