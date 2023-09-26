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CHP’de kurultay tarihi belli oldu

Bugün yapılan CHP Parti Meclisi toplantısından, kurultayın 4-5 Kasım'da yapılma kararı çıktı.

Yayınlanma: 15:27 - 26 Eylül 2023 Güncellenme:
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CHP’de kurultay tarihi belli oldu

14 Mayıs seçimleri sonrası değişim rüzgarlarının sert estiği CHP’de kurultay tarihi belli oldu. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi toplantısında alınan karara göre CHP 38. Olağan Kurultayı, 4-5 Kasım tarihleri arasında Ankara’da yapılacak.

Şimdiye kadar iki isim genel başkanlığa adaylığını açıkladı: CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP eski PM üyesi Örsan Kunter Öymen…

 

Ankara CHP Kemal Kılıçdaroğlu
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