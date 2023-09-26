CHP’de kurultay tarihi belli oldu
Bugün yapılan CHP Parti Meclisi toplantısından, kurultayın 4-5 Kasım'da yapılma kararı çıktı.
14 Mayıs seçimleri sonrası değişim rüzgarlarının sert estiği CHP’de kurultay tarihi belli oldu. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi toplantısında alınan karara göre CHP 38. Olağan Kurultayı, 4-5 Kasım tarihleri arasında Ankara’da yapılacak.
Şimdiye kadar iki isim genel başkanlığa adaylığını açıkladı: CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP eski PM üyesi Örsan Kunter Öymen…