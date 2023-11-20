CHP’de seçim takvimi belli oldu
CHP'nin yerel seçim takvimini belirledi. Büyükşehir belediye başkan adayları 50 bin lira, büyük ilçe adayları 30 bin lira, küçük ilçe adayları ise 20 bin lira başvuru ve partiye katkı ücreti verecek. Genel Başkan Özgür Özel de Milletvekillerini, 1-3 Aralık tarihlerinde Antalya Manavgat’ta kampa alacak.
CHP’nin Merkez Yönetim Kurulu’nda alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan ve örgütlere yollanan genelgeye göre aday adayları 21 Kasım-28 Kasım arasında adaylık başvurusu yapabilecek.
Kamudan ve örgütten istifa etmesi gerekenler ise 1-5 Aralık tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek.
Aday olacak Milletvekili, belediye başkanı, meclis üyelerinin ise istifası gerekmiyor.