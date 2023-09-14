CHP’den dikkat çeken ittifak açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 81 ilde seçime kendi adaylarıyla girme kararıyla ilgili SÖZCÜ TV’ye önemli açıklamalarda bulundu.

Hakan KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Mersin Milletvekili ve Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, SÖZCÜ TV'de Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu ‘Öncesi Sonrası' programına konuk oldu.

“GERİ ADIM ATMALARINI ZATEN İSTEMEK GİBİ BİR HAKKIMIZ YOK”

İYİ Parti'nin yaklaşan yerel seçimde 81 ilde aday çıkarma kararını değerlendiren Başarır şöyle konuştu:

*Geri adım atmalarını zaten istemek gibi bir hakkımız yok. İYİ Parti bağımsız bir parti. Sonuçta bir karar vermiştir ve bu karara saygı duymak gerekir. Hiçbir partiye de illa olacaksın, geleceksin, yapacağız gibi bir şey söyleyemeyiz.

*Ama unutmayalım ki alınan her kararın bir siyasi sonucu vardır. Mesela 2019'da yapılan ittifakın siyasi bir sonucu oldu, ortaya bir başarı çıktı. Hep beraber bir demokrasi mücadelesi verildi.

*Sonuçta 11 büyükşehir belediyesini, birçok ilçe belediyesini, belde belediyesini kazandık. Bu belediye başkanları da çok iyi sınav verdi.

“O GÜNKÜ İTTİFAK MODELİ DOĞRUYDU”

*O günkü ittifak modeli doğruydu ve bunun sonucunda ortaya çıkan tabloda 5 yıl boyunca iyi bir sınav verdi. Eğer ki Türkiye bundan memnunsa ki memnun, halk memnun, buna göre bir karar vermek lazım.

*İYİ Parti bir karar verir, ayrı girebilir ama bunun 31 Mart'tan sonra mutlaka ki siyasal bir karşılığı olur toplumda. Umarım bu olumsuz bir tablo yaratmaz.

“14-28 MAYIS SÜRECİNDE HATALAR VARSA DEĞERLENDİRMELİ”

Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı seçildiği 1994 yerel seçimlerini hatırlatan Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü;

*1994 yerel seçimlerinde DSP, CHP, SHP,ANAP, DYP ayrı ayrı girdi. Recep Tayyip Erdoğan, 1, 1,5 puan farkla kimisine göre rüya, kimisine göre kabus, seçildi ve bu hareket başladı.

*O yüzden burada muhalefet şunu net bir şekilde düşünmeli, şapkasını önüne koyup bir değerlendirme yapmalı.

*14-28 Mayıs sürecinde hatalar varsa bunu değerlendirmeli ama Türkiye'nin büyük sıkıntıları olduğu, iktidarın ülkeyi büyük bir çözümsüzlüğe götürdüğü, insanların bir parça belediyeler tarafından nefes aldırıldığını gözetip, ona göre karar vermeli.

“SORUN KAPI ÇALMAKSA…”

“Diyalog, uzlaşı önemli” diyen Başarır, şunları söyledi;

*Sonuçta kapı çalınacaksa mutlaka ki çalınır ve biz en azından bunu bir kompleks olarak görmeyiz ve kapıyı çalarız. Çünkü sonuçta milyonların bütçesi, milyonların oy verdiği belediyeler ve çok başarılı belediye başkanları var.

*6,5 ay var daha yaklaşık olarak 31 Mart'a. Ben çok şeyin değişeceğini görüyorum. İYİ Parti'nin kazanacağı bir belediye varsa zaten bir sıkıntı olmadı. Balıkesir'de kendi adaylarıyla girdiler, Manisa'da, Denizli'de aynı şeyler oldu.

*O yüzden burada uzlaşı önemli. Çünkü 2019'da çok önemli bir sonuç aldık, 2023'te az farkla kaybedildi. Ve hiçbir zaman biz milletvekilleri, grup başkanvekilleri birbirimize saygısızlık yapmadık, mecliste muhalefeti beraber yaptık.

*Bir Lütfü Türkkan bir Ali Mahir Başarır'ın beraber dokunulmazlığını kaldırdılar, son dakika bundan vazgeçtiler. Beraber mağduriyet sürecini yaşadık. Meral Hanım yargılandı, bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yargılanıyor, siyasi yasak geliyor.

*Böyle bir iklimde, birçok şeyi bir kez daha düşünürüz. Ama sorun kapı çalmaksa ben her zaman Meral Hanım'ın kapısını çalarım.

“KIRMAYALIM, DÖKMEYELİM”

İşbirliğinden yana olduğunu belirten Başarır “Samimiyet olursa, birbirimizi kırmayacak, dökmeyecek cümleler sarf edersek, ayrılık olsa da güzel, birleşme de kolay. O yüzden kırmayalım, dökmeyelim. Bir kahvenin kırk yıllık hatırı var. 2019'da nemli mesafeler alındı. Ben birçok şeyin zamanla yoluna girebileceğini düşünüyorum.” dedi.

İlginizi Çekebilir İYİ Parti, yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarını çıkaracak