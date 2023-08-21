CHP’den Erdoğan’a sert sözler: Tek çaresi…

CHP MYK sürerken bir basın toplantısı düzenleyen Parti Sözcüsü Faik Öztrak, önümüzdeki yerel seçimler öncesi Erdoğan'ın tek çaresinin CHP'yi dağıtmak olduğunu söyledi.

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CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “İstanbul ve Ankara bunların eline bırakılmaz. İstanbul ve Ankara bunların eline kaldı, hali gördünüz” diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.

Partisinin MYK toplantısı devam ederken bir basın toplantısı düzenleyen Öztrak, şunları söyledi:

– 2023'te başlayan seçim sürecinin son durağı önümüzdeki yıl Mart sonunda yapılacak yerel seçimlerdir. Geçtiğimiz seçimde yaşan adaletsizlikler, har vurup harman savrulan devlet imkanları, sahte videolarla yapılan sahtekarlıklar ve ekonomiyle ilgili söylenen yalanlar, zam ve zulüm furyasıyla ortaya çıkmıştır.

– Mayıs ayında seçimi kazanamadık. Buna çok üzgünüz. Ama diğer taraftan da 25,5 milyon seçmen, Genel Başkanımıza oy verdi. Her iki seçmenden birinin iradesine de sahip çıkmalıyız. Bu süreçte özellikle parti yöneticileri olarak bizlerin, duygusal kopuşlara, melankoliye kapılma lüksümüz yok.

“DELEGELERİMİZ YENİLENİYOR”

– Ayaktayız, kongrelerimizde örgütlerimizi, üyelerimiz ve delegelerimiz yeniliyor, genel merkez olarak, demokratik süreçlerin tastamam işlememesini, üyelerimizin tercihlerinin yönetimlere, eksiksiz yansımasını sağlamak için gerekenleri yapıyoruz. Sonunda hepimiz partimizin üye ve delegelerinin mihenk taşına vurulacağız. Karar neyse başımızın üstüne koyup bütün gücümüzle yerel seçimlerde tarihi bir zafere imza atmak, Erdoğan'ın zammına zulmüne dur demek için çalışacağız. Seçimlerden bugüne kadar geçen 2,5 aylık süre, önümüzdeki günlerde yaşayacaklarımızın fragmanıdır.

– Milletimiz 7 ay sonra sandıkta bunun faturasını Saray’ın önüne koyacaktır. “Zamma, zulme, yoksulluğa, Erdoğan'a yeter” diyecektir. Saray ilk günden beri bunun farkındadır. Tek çaresi muhalefetin 25,5 milyon oyunu dağıtmaktır. CHP'yi dağıtmaktır.

– Saray’ın kibirlisi, mart sonundaki seçimlerin, hak hukuk adalet tanımayan, bilimden uzak siyasetiyle millete ağır bedeller ödeten keyfi yönetiminin önündeki son engel olduğunun farkındadır.

– Onun için 29 Mayıs sabahı ilk sözü “İstanbul'u alacağız” olmuştur. Biz de hedefimize mahalli idare seçimlerinde tarihi bir zaferi koyuyoruz. Tüm büyük şehirleri almayı hedefliyoruz. “Kadim şehrimiz Konya'yı da alacağız” diyoruz.

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