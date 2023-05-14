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CHP’den “manipülasyon” açıklaması

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'dan flaş açıklama... Öztrak, "Anadolu Ajansı geleneksel manipülasyonlarını son defa yapıyor. Bize gelen verilere göre tablo olumlu. Bizleri izlemeye devam edin" dedi.

Yayınlanma: 19:17 - 14 Mayıs 2023 Güncellenme:
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CHP’den “manipülasyon” açıklaması

Yayın yasağının kalkmasından 45 dakika sonra CHP Genel Merkezi’nde açıklama yapan Parti Sözcüsü Faik Öztrak, şunları söyledi:

– Sonuçları yakından takip ediyoruz.  Bu arada Anadolu Ajansı geleneksel manipülasyonlarını son defa yapıyor. Sandık başındaki sandık sorumlularımıza, müşahitlerimize gösterdikleri müthiş çaba için teşekkür ediyoruz. Çalışmalarını sabaha kadar sürdürecekler. Sonuçları bize hızla ulaştırmaya devam edecekler.

– Bize ulaşan verilere göre tabloyu son derece anlamlı görüyoruz. Açılan sandık sayısı anlamlı bir noktaya ulaştığında rakamsal olarak da açıklama yapacağız bizi takip etmeye devam edin.

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CHP Faik Öztrak
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