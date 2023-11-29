CHP’den Özel-Akşener görüşmesine ilişkin açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, yarınki Özel-Akşener görüşmesine dair konuştu. Bulut "Bir ittifak, bir iş birliği görüşmesi olarak görmek doğru olmaz" dedi. Ancak toplantı sonrasında oluşacak iklime işaret ederek açık kapı bıraktı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Genel Başkan Özgür Özel’in, yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret edeceğini belirterek “Bu görüşmeyi bir ittifak, bir iş birliği görüşmesi olarak görmek doğru olmaz. Bu görüşme nereye evrilir; o biraz daha genel başkanların toplantı sonrası yapacağı açıklamaya bağlı” dedi.

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Ankara’da CHP muhabirleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Bulut, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret edeceğini söyledi.

“SONRASINDAKİ AÇIKLAMAYA BAĞLI”

Bulut, “Genel başkanımızın bir talebi ile yarın bir görüşme olacak. Ama bu görüşmeyi bir ittifak, bir iş birliği görüşmesi olarak görmek doğru olmaz bence. Sonuçta yeni yönetim. Bu görüşme nereye evrilir; o biraz daha genel başkanların toplantı sonrası yapacağı açıklamaya bağlı” dedi.

“ZORLAYAN İŞ BİRLİĞİ DOĞRU DEĞİL”

Diğer parti liderleri ile bir iş birliği görüşmesi takviminin henüz olmadığını söyleyen Bulut, şunları söyledi:

– Meral Hanım’ın ziyareti de böyle bir takvim üzerine değil. Zorlayan iş birliği de doğru değil. Bu benim kendi fikrim. Sonuçta bir iş birliği, güç birliği söz konusu ise o yapılır. Burada zaten resmi olarak ittifak yapamıyorsunuz. O ittifak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde mümkün. Burada resmi bir ittifak zaten olmuyor. Ama Türkiye’nin de böyle bir şeye ihtiyacı var. Yarın nereye evrilir bilmiyorum; ama bir iş birliği, güç birliği konusunda genel başkanımız sürekli niyetini ifade ediyor. Orada bir soru işareti yok.

– Genel bir ittifak olmayacağını da zaten hem resmi hem de gayri resmi olarak söylüyoruz. Hiç bir partiyi zorlayarak bir şey yapma şansınız yok. Ama hayatın bir realitesi var. Toplumun beklentileri var. Halka rağmen siyaset yapma şansınız yok. Bizim yaptığımız anket çalışmaları yakın zamanda gelir. Oradan da bir fotoğraf çıkar elbette; ama bunu bir zorunluluk değil, bir ihtiyaç olarak görmek lazım. Bir ihtiyaç var ise onu da görmek gerekiyor.

“HİÇBİR BELEDİYE BAŞKANI İŞ BİRLİĞİNE HAYIR DEMEZ”

Bulut “İttifaksız kazanabilir misiniz?” sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

– Hiçbir belediye başkanı böyle bir iş birliğine ‘hayır’ demez. Kazanmak illa da yüzde 51 ile belediye başkanı olmak değil. Olabildiğince toplumun geneline yayılmak ve onlarla birlikte olabilmek amaç. Sonuçta ‘biz kazanıyoruz kimseye ihtiyacımız’ yok gibi bir cümle hiçbir belediye başkanımız kullanmaz. Doğru da değil, öyle bir bakışımız da yok. Belediye başkanları elbette ki bir siyasi partinin temsilcisi olarak başkan oluyor; ama sonuçta o rozet çıkarılıyor.

– Çünkü hizmeti tüm kesimlere veriyor. Bizim misal cumhurbaşkanlığında yaptığımız en önemli eleştirilerden birisi de o, toplumun bir kısmına farklı bir gözle bakıyor. Bunun doğru olmadığını, herkesin cumhurbaşkanı olması gerektiği gibi herkesin belediye başkanı olması gerekiyor.

“STK’LARDAN DA GÖRÜŞ ALINACAK”

Bulut, aday belirleme süreçleri ve anketler ile ilgili “Mevcut belediye başkanlarının durumunu tespit etmek için anketler yapılıyor. O illerin ve ilçelerin belli oy oranları var. Başkanın seçildiği ilk günkü oy oranı var. Bunlar değerlendirilecek. Sivil toplum kuruluşlarının da görüşleri alınacak. Sonuçta bir fotoğraf ortaya çıkaracağız. O bilgiler ışığında değerlendirmeler olacak. Bu dinamik bir süreç olacak. Tek bir anketle bitmeyecek. Aslında bu anketler belediye başkan adayını hangi yöntemle belirleyeceğimizle ilgili yol haritası olacak” diye konuştu.

“AÇIK MESAH VERMEYİ TERCİH EDİYORUZ”

Bulut “Özgür Özel’in, ‘Kürtler daha az eşittir’ sözleri önümüzdeki süreçte partiye zarar vermez mi?” sorusuna ise, “Kürt deyince akla PKK’nın mı gelmesi lazım? Bu ülkeye yapılacak en büyük kötülük o dil. Bunun bir korku politikasına dönmemesi gerekiyor. Dolaylı bir mesaj yerine açık bir mesaj vermeyi tercih ediyoruz. Yani biz bu ülkede yaşayan herkesi eşit koşullarda görüyoruz ve öyle de olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi. (DHA)