CHP’den yerel seçim açıklaması

CHP Sözcüsü Faik Öztrak önümüzdeki yerel seçimlere ilişkin “Yenilenerek, güçlenerek yerel seçimlere gidiyoruz. Milletimiz yerel seçimlerde buralarda en güzel kararı verecektir. Bunlarla daha fazla gidilmez. Bu seçimde tüm büyükşehir belediyelerini kazanmayı hedefliyoruz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemini kamuoyuyla paylaştı.

“YAPIMINA BAŞLANAN, YIKILANIN YARISI BİLE DEĞİL”

2023-2024 eğitim öğretim yılının özellikle deprem bölgesinde okulların fiziki durumundan, öğretmenlerin barınmasından, çevredeki asbeste kadar çözülmeyi bekleyen pek çok sorunla başladığını vurgulayan Öztrak, “Okullarda yeni döneme doğru dürüst hazırlık yok. Yedi ay geçmiş, biz hala deprem bölgesinde su sorunu konuşuyoruz. Hükümet oralı değil. Bölgede ciddi barınma sorunları var. Ama saray sorunu çözmenin değil, ihale dağıtmanın peşinde. TOKİ'nin sitesinde toplam tutarı 203 milyar liraya ulaşan 108 bin konutluk ihalenin bilgileri yer alıyor. Basına yansıyan bilgilere göreyse 200 bin konutun inşaatına başlanmış. Buna karşın, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın Deprem Raporunda, bölgede ‘acil yıkılacak, yıkık veya ağır hasarlı' konut sayısının 518 bin olduğu söyleniyor. Yani yapımına başlanan, yıkılanın yarısı bile değil” ifadelerini kullandı.

“PEK ÇOK ALANDA ÖĞRETMEN İHTİYACI VAR”

“Diğer taraftan, yeni eğitim öğretim döneminde yurdun dört yanındaki aileler, hem yapboza dönen eğitim sistemi hem de her geçen gün artan masraflar yüzünden kara kara düşünüyorlar” diyerek sözlerine devam eden Öztrak, “Araştırmalara göre ülkemizde her üç öğrenciden biri ayda en az bir kez akran zorbalığıyla karşı karşıya kalıyor. Gerek afetten etkilenen, gerek akran zorbalığına maruz kalan çocuklarımızın rehber öğretmenlere ve psikolojik danışmanlara çok ihtiyacı var. Rehber öğretmenlerimiz de hükümetin, ‘100 öğrencisi olan her okula, bir rehber öğretmen' sözünü tutmasını bekliyor. Sadece rehber öğretmenler değil, pek çok alanda öğretmen ihtiyacı var” şeklinde konuştu.

“BU ÜLKEDE ÇOCUKLAR OKULA AÇ GİDİYOR”

Hatay pahalılığı nedeniyle bir öğrenciyi okula başlatmanın ekonomik olarak ‘el yaktığını’ söyleyen Öztrak, “Kıyafeti, eşofmanı, ayakkabısı, kırtasiyesi… Masraf 5 bin lirayı buluyor. Bunun daha servisi var… Bunun daha yemesi içmesi var. Dünyada gıda fiyatları, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başladığı dönemde zirveyi gördü. O günden bugüne yüzde 24 azaldı. Bizde ise aynı dönemde yüzde 110 arttı. Saray yönetiminin beceriksizliği nedeniyle, ülkemizde gıda fiyatları 36 aydır kesintisiz artıyor. İtibardan tasarruf etmeyen Saray'da efuliler yudumlanırken, bu ülkede çocuklar okula aç gidiyor” dedi.

“ÜCRETSİZ YEMEK 10 ÖĞRENCİDEN 1'İNE BİLE ULAŞMIYOR”

Okul kantinlerindeki fiyatların da ateş pahası olduğunun altını çizen Öztrak, “Okulda beslenme programlarının, obeziteyle mücadele eylem planlarının adı var kendisi yok. Devlet tarafından çocuklarımıza ücretsiz sağlanması gereken yemek eğitim gören her 10 öğrenciden birine bile ulaşmıyor. Çocuklar okuldan da aç dönüyor” açıklamasında bulundu.

“İŞSİZ SAYIMIZ, 97 ÜLKENİN NÜFUSUNDAN FAZLA”

TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamlarına da değinen Öztrak, şöyle konuştu:

* “Bugün açıklanan Temmuz ayı işsizlik verilerine göre gerçek işsiz sayımız, bir miktar gerilemiş görünse de 8 milyon 742 bin kişi seviyesinde devam ediyor. Bu, dünya üzerindeki 97 ülkenin nüfusundan fazla. Ülkede sadece yoksulluğu değil, artık açlığı konuşuyoruz. İşsiz aç ama çalışan da aç. Çalışanların çoğu açlık sınırının altına düşen asgari ücret ya da civarında bir ücrete talim ediyor.

“ŞİMŞEK SUÇU SARAY POLİTİKALARINA ATTI”

* Önceki seçimde, ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç' deyip yola çıkan AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, tüm dengeleri alt üst etti. Sonra da işler yolunda havası basmak için, Merkez Bankası'nın arka kapısından 199 milyar doları buharlaştırdı. Çarçur etti. Bakan Şimşek de bugün bunu açıkça itiraf etti. Enflasyondaki artışın gerekçelerinden biri olarak seçim öncesi tutulan kurun bırakılmasının enflasyonun arttığını söyledi. Suçu kendinden önceki Saray politikalarına attı.

“MB KASASI TAMTAKIR”

* Hükümetin politikaları yüzünden Merkez Bankası'nın kasası bugün itibariyle tamtakır. Net döviz rezerv dengesi 67 milyar dolar ekside. Sadece Merkez Bankası'nın kasası değil, Hazine'nin kasası da rekor açıklar veriyor. Geçen yıl ilk 7 ayda 30 milyar lira fazla veren bütçe bu yılın aynı döneminde 435 milyar lira açık verdi. Hükümet deprem harcamaları dese de, bu açığın en önemli kısmı, hükümetin seçim kazanmak için tüm tuşlara basmasından kaynaklanıyor.

“BAKAN İTİRAF ETTİ”

* Nitekim Hazine ve Maliye Bakanı bunu da itiraf ediyor. Bugün katıldığı programda, enflasyondaki artışla ilgili soruya yanıt verirken önce deprem harcamalarından, ardından ücretlerdeki artışların etkisinden, sonra da ‘Seçim öncesi alınan bazı kararları telafi etmeleri gerektiğinden' dert yandı. Çözüm olarak da daha fazla vergi tahsil etmekten, daha fazla özelleştirmeden medet umduğunu açıkladı. Zaten bugüne kadar milletin atadan dededen kalma 63 milyar dolarlık malını mülkünü satıp yediler. Kalanı da Varlık Fonu'na doldurup borca teminat gösterdiler. Daha neyi satacaksınız?

OVP ELEŞTİRİSİ

* Orta Vadeli Program'la ilgili olarak ilk söylenmesi gereken: Bu programın; ‘İddiasızlıkla gerçekçiliği birbirine karıştıran' bir program olduğu. Programa göre bundan 12 yıl önce millete vadettikleri, devletin Kalkınma Planına da yazdıkları, 2023'te, 2 trilyon dolar milli gelir, 25 bin dolar kişi başına gelir hedefine, önümüzdeki üç yılda da ulaşılamıyor.

“DİLEK ÇOK AMA POLİTİKA YOK”

* Türkiye, ‘İlk 10 ekonomi arasına girme' hedefinin yanına bile yaklaşamıyor. Dünya enflasyon sıralamasında ise 2026'ya kadar ilk beşte kalmaya devam ediyor. Bunun adı, ‘gerçekçilik' değil, iflasın ikrarıdır. Diğer yandan OVP'de rakam çok, dilek ve temenni çok ama bunlara nasıl ulaşılacağıyla ilgili doğru dürüst zamana bağlı bir tedbir ve politika demeti yok. Yedi öncelikli reform alanı belirlemiş. Ancak bu reform alanları içerisinde nedense ‘hukukun üstünlüğünün temini', ‘Yargının bağımsızlığı' yer almıyor.

“YENİLENME SÜRECİMİZ HIZLA DEVAM EDİYOR”

* Biz, etik ilkelere bağlı kalınarak yapılan tüm tartışmaların mücadelemizi güçlendireceği kanaatindeyiz. Yenilenme sürecimiz hızla devam ediyor. İlçe ve il kongrelerimiz hızla tamamlanıyor. Bunların tamamlanmasının ardından kurultayımızla bu süreci taçlandıracağız. Bu yenilenme sürecini, tüzüğümüzden programımıza kadar partimizin işleyişiyle ilgili dokümanları da yenileyerek destekliyoruz. Yenilenerek, güçlenerek yerel seçimlere gidiyoruz.

“BUNLARLA DAHA FAZLA GİDİLMEZ”

* Milletimiz yerel seçimlerde buralarda en güzel kararı verecektir. Bunlarla daha fazla gidilmez. Biz diyoruz ki; kaynaklarını yandaşları için değil, hemşehrileri için kullanan bir belediye, çağdaş bir yerel yönetim her vatandaşın hakkıdır. Bu seçimde tüm büyükşehir belediyelerini kazanmayı hedefliyoruz. Bunu başarmak için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı MYK'mızda gözden geçiriyoruz.”

