CHP’li Ağbaba 700 bin kamu işçisine seslendi: Yüzde 30 zamma imza atmayın

Kamuda çalışan 700 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri sürerken CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba işçilere çağrıda bulundu. Ağbaba; “İktidar bu sefaletin ortasında sıkılmadan yüzde 30 teklif ediyor. Sofradan eksilen bir dilim ekmeği yerine getirmeyen bu sözleşmenin altına imza atmayın” ifadelerini kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kamu çalışanı işçilerin üç aydır bekleyen toplu sözleşme talepleri henüz yanıt bulmadı. Sendikaların refah payı ile birlikte yüzde 60 zam istediği görüşmelerde hükümet ise yüzde 30 zamda diretiyor. Anlaşmazlık sürerken CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan işçilere çağrı geldi. Ağbaba; “Bekleyin, 14 Mayıs'ta iktidara gelir gelmez ne kaybınız varsa tek tek hesaplayacağız. Hak ettiğiniz zammı sizlere vereceğiz” ifadelerini kullandı.

‘HÜKÜMET KAMU İŞÇİSİNİ YOKSULLAŞTIRIYOR

Yazılı bir açıklama yapan Ağbaba, “Kamu işyerlerinde çalışan 700 bin işçi aylardır sözleşme bekliyor. Sendikalar tekliflerini yaklaşık üç ay önce sundular. Kamu İşçileri ilk 6 ay için yüzde 45 zam ve yüzde 15 Refah Payı istiyor. İktidar ise bu sefaletin ortasında sıkılmadan yüzde 30 teklif ediyor. Türkiye'de yoksulluk sınırı 30 bin TL'yi geçti. Açlık sınırı 10 bin TL'yi buldu. Gerçek enflasyon yüzde 112. Resmi verilere göre Avrupa'nın en yüksek gıda enflasyonuna sahibiz. Türkiye'deki tüm işçi ve emekçileri yıllardır yoksullaştıran iktidar, 700 bin kamu işçisini aylardır bekletiyor, yoksullaştırıyor” ifadelerini kullandı.

‘İMZA ATMAYIN'

İşçilere ve sendikalara çağrıda bulunan Ağbaba şu ifadeleri kullandı:

“Enflasyonun belini kırdık dediler, bir kilogram etin kilosu bir ayda 400 TL'ye yaklaştı. Bu şartlarda işçilere reva gördükleri zam oranı ise yüzde 30. İktidar işçilerle adeta alay etmektedir. İçinize sinmeyen, hakkınızı gözetmeyen bu teklife imza atmayın. Sofradan eksilen bir dilim ekmeği yerine getirmeyen, bu sözleşmenin altına imza atmayın. Bekleyin, 14 Mayıs'ta iktidara gelir gelmez hak ettiğiniz zammı sizlere vereceğiz. Cebinizden çalınan, eksilen her bir kuruş tekrar sizin cebinize geri dönecek. Sendikalarımız ve işçilerimiz müsterih olsunlar”

İlginizi Çekebilir Erdoğan’ın programı için kamu personeline katılım baskısı

İlginizi Çekebilir Kamu işçilerinden 'yetersiz zam' tepkisi