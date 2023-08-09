CHP’li başkan ‘vicdansızlık’ deyip duyurdu: EYT’de AKP’lilere torpil isteği

İzmit Belediye Başkanı CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet, bazı AKP’li isimlerin kendi tanıdığı EYT’li işçilere tazminat ödemelerinde öncelik verilmesini istediklerini söyledi.

Halil ATAŞ

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, basın açıklamasında EYT'li işçilerin tazminatı ve birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Hürriyet açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

-EYT'li çalışanlarımızdan emeklilik için dilekçeler geliyor. En son emeklilik dilekçesi veren birkaç işçi için eskiden AKP'de belediye başkanlığı, milletvekilliği yapmış arkadaşlar başkan yardımcılarımızı ve müdürlerimizi arayarak ‘Şu arkadaşın tazminatını öncelikli ödeyemez misiniz? diye talepte bulundular, öncelik istediler' Şaka gibi.

“ÇOK CİDDİ BİR VİCDANSIZLIK”

-Çok ciddi bir vicdansızlıktan bahsediyorum. Mart'tan beri yüz küsur işçi orada tazminatını beklerken kendilerine daha yakın başka işçiler için rahatlıkla ayrıcalık ve torpil için arayabiliyorlar.

-Özellikle ricacı oluyorlar. Diğer işçilerin suçu günahı ne? İşçi kardeşlerime yaşatılan çifte standardı da belirtmek istiyorum.

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