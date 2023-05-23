CHP’li Erol: Gaffar Okan’ı şehit edenler meclisteler

AKP listelerinden seçilerek meclise giren HÜDA PAR’lı vekillerle ilgili konuşan CHP’li Gürsel Erol, “Ne yazık ki Gaffar Okan’ı şehit edenler meclisteler. Onlara neden sesiniz çıkmıyor, onlara neden isyan etmiyorsunuz? Gaffar Okan mezarında rahat uyuyacak mı?” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, 27. Dönem Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında Elazığ Gazi caddesinde esnaf ziyareti yaptı.

Abdullah Öcalan ve terör örgütlüleriyle ilgili hiçbir düzenlemenin meclise getirilemeyeceğini belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Hem Elazığ'a hem Türkiye'ye haykırıyoruz, eğer Apo ve terör örgütleriyle ilgili bir kanun düzenlemesi meclise gelirse o meclisi birbirine katar, o teklifi getirenin aklını karışlarız. Siz rahat olun, ama kimin getireceğini de göreceksiniz. Terör örgütleriyle ilgili düzenlemeyi AK Parti 2003 yılından 2016 yılına kadar üç defa getirdi, CHP reddetti. Sevgili Elazığlılar bize inanın, güvenin bunların yalanlarına dolanlarına bakmayın. Dün akşam sayın cumhurbaşkanımız canlı yayındaydı ‘Kandilde Kılıçdaroğlu'nun düzenlendiği video montajmış' dedi. İşte her şeyleri yalan dolan. Kendi ağzıyla itiraf etti” diye konuştu.

“GAFFAR OKAN'I ŞEHİT EDEN MECLİSTE”

Terörün AKP döneminde canlandığına dikkat çeken Erol sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bu ülkeyi 2002 yılına kadar yönetenler 1999 yılında Abdullah Öcanlan'ı getirdiler. Başbakan Ecevit’in yardımcısı Devlet Bahçeli'ydi. Apo'yu yargıladılar cezaevine attılar 2002 yılına kadar terörü sıfırladılar. Ama 2002 yılından günümüze kadar yanlış terör politikalarından kaynaklı terör yine kendisini Türkiye'de var etti. Terör bunların döneminde canlandı.

* PKK ne kadar bu ülke için tehditse, YPG bu ülke için ne kadar tehditse, Gaffar Okan'ı şehit eden Hizbullah da o kadar tehlikeli. Ne yazık ki Gaffar Okan'ı şehit edenler meclisteler. Onlara neden sesiniz çıkmıyor, onlara neden isyan etmiyorsunuz? Gaffar Okan mezarında rahat uyuyacak mı? Ama biz mücadele edeceğiz çünkü CHP Atatürk'ün partisidir, CHP devletin partisidir bu anlamda da biz devletimize de meclisimize de sahip çıkacağız.

* 28 Mayıs'ta sandık başına gideceksiniz bu bölgenin evladı, bu bölgenin ekmeğini yemiş, Ticaret Lisesini birincilikle bitirmiş sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığında destek verin bu memlekette bir cumhurbaşkanımız olsun. AK Parti bu şehre bir bakanlık bile vermedi çantada keklik gördü. Şimdi sandığa gidin bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak Kılıçdaroğlu'na oy verin bu şehirde hem bir bakan olsun hemde bir cumhurbaşkanı olsun.

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