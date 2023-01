CHP’li Özkoç: Toplumun her alanında yaratılmak istenen cendereyi kaldıracağız

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulu’nda; “Tüm mühendislerimize, gençlerimize, geleceğini yurt dışında aramaya çalışan insanlarımıza söz veriyoruz. Çok az kaldı. En fazla 4-5 ay. Savunma sanayinde ve toplumun diğer her alanında yaratılmak istenen cendereyi kaldıracağız. İnsanlarımızın, gençlerimizin ve ekonominin önünü açmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulu'nda; savunma sanayi üretimi ve yedinci yargı paketi ile ilgili değerlendirme yaptı.

“HER ALANDA ÖN AÇACAĞIZ”

Özkoç, şunları söyledi:

* “İktidarın birinci hedefi, her alanda üretimi artırmak olmalı. Ancak bu, 20 yıllık tecrübe ile Türkiye'de; bir başarı hikayesi maalesef olmamıştır. Millet İttifakı olarak, ülke yönetimini devraldığımızda ekonomi politikamızın temeli tam da bu olacak. Her alanda üretimi artırmak. Tarımsal üretimden sanayiye, savunma sanayine; her alanda üretimi artıracak, teşvik edecek, ön açacağız. En önemlisi devletin desteği; emek verene, iş ehline, üretmek isteyene adil dağıtılacaktır.

* Türkiye, savunma sanayi açısından çok güçlü bir potansiyele sahip. Eğer nitelikli dolandırıcılara, tank ve palet fabrikası gibi fabrikalar peşkeş çekilmezse. Gurur kaynağı olan milli projelerimizden Atak Helikopteri'nin temeli 1995'te atılmıştır. Fırtına obüsünün 1995'te. Milli gemi projemiz MİLGEM, 1996'da temelleri atıldı. Savunma sanayinde kendi gemimizi, obüsümüzü, tankımızı, helikopterimizi yapmak için ordumuzun, devletimizin önderliğinde başlattığımız projelerdir bunlar. Köklü bir geçmişe, geleneğe ve çabaya sahiptir. Bugün onur duyduğumuz sonuçlarını da görüyoruz, daha iyilerini de göreceğiz.

* Savunma sanayinde atılan her adım; devletimiz, milletimiz için hayati önem taşımaktadır. Savunma sanayinde devamlılık ve gayri şahsilik esastır. Bu esasın sektöre ket vurur ve ne yazık ki de şu anda vurmaktadır.

“KAYIRMACILIK ÖNÜMÜZÜ KESİYOR”

* Ülke olarak büyük bir potansiyele sahibiz. Önemli başarıların altını da imza atıyoruz. Ancak kayırmacılık ve liyakatsizlik önümüzü kesiyor…

* Bugün Türkiye'de en fazla beyin göçünün görüldüğü alan savunma sanayidir. ASELSAN, TAİ, HAVELSAN, ROKETSAN, METEKSAN, MİLSOFT, TÜBİTAK gibi gözde kurumlarımızdan insanlar ayrılıp gidiyorlar. Onlarca yetişmiş bilgili, tecrübeli mühendislerimiz yurt dışına gidiyor. Savunma sanayinde yurt dışına geçen mühendislerimizin en büyük derdi liyakatsizlik, ekonomik ve siyasi istikrarsızlıktır.

“DERDİN KAYNAĞININ BÜYÜMESİNİ SAĞLAMAKTAN BAŞKA DA BİR İŞE YARAMAZ”

* Bu kaygıyı yedinci yargı paketine bir madde koyarak aşamazsınız. Beyin göçü ve bu göçün gerekçeleri çok açıktır. Her toplumsal kurumda yaptığınız gibi bunu da yasaklarla çözmeye kalkamazsınız. Yedinci yargı paketine bir yasa maddesi ekleyerek, savunma sanayinde çalışan mühendislerin yurt içi ve dışında kurumlara geçişlerini zorlaştırmaya çalıştığınız, basına yansıyan haberler arasında yer almaktadır. Böyle bir adım atmayın. Bu çare değildir. Derdin kaynağının büyümesini sağlamaktan başka da bir işe yaramaz.

“ÇOK AZ KALDI, EN FAZLA 4-5 AY”

* Biz buradan tüm mühendislerimize, gençlerimize, geleceğini yurt dışında aramaya çalışan insanlarımıza söz veriyoruz. Çok az kaldı. En fazla 4-5 ay. Savunma sanayinde ve toplumun diğer her alanında yaratılmak istenen cendereyi kaldıracağız. İnsanlarımızın, gençlerimizin ve ekonominin önünü açmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız.

“EN KISA ZAMANDA TÜRKİYE, SAHİP OLDUĞU GÜÇLÜ POTANSİYELİ HAREKETE GEÇİRECEKTİR”

* Özellikle vurgulamak istiyorum ki savunma sanayinde yapılan her iş başarısıyla, başarısızlığıyla bize aittir, ülkemize aittir. Ülkemizin insanının alın teri ve emeği, geleceğimizdir. Sektördeki kayrımcılığı, peşkeşi ortadan kaldırmak istiyoruz ve bunun için azimliyiz. Hizmet üretimini desteklemek için gelmek istiyoruz. Göreceksiniz, çok kısa zamanda, Türkiye; savunma sanayinde ve her alanda sahip olduğu güçlü potansiyeli harekete geçirecektir.”

“SANAYİ HAMLESİNİ YAPACAĞIZ, YAPMAK ZORUNDAYIZ”

Özkoç, TBMM Genel Kurulu'ndaki bu konuşmasının görüntülerini; sosyal medya hesabında; “Savunma sanayi alanında ülkemizi en kısa zamanda refaha kavuşturacak sanayi hamlesini yapacağız, yapmak zorundayız! Atılmış olan her doğru adıma desteğimizi sürdüreceğiz” açıklaması ile paylaştı. ANKA