CHP’li vekiller 73 yıl önceki sloganla video paylaştı: ‘Yeter söz milletindir’

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bugünkü grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “Yeter söz milletindir. Yeter söz Millet İttifakı’nındır” sözleriyle eleştirdi. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından CHP milletvekilleri sosyal medya hesaplarından “Yeter Söz Milletindir” video mesajları yayınladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz” açıklamasını yaptı ve seçimler için en uygun günün 14 Mayıs olduğunu söyledi.

Demokrat Parti'nin 14 Mayıs 1950 yılında dönemin CHP iktidarına karşı kullandığı ‘Yeter Söz Milletindir' sloganının, 21 yıldır iktidarda bulunan AKP tarafından kullanılması, Millet İttifakı bileşeni olan muhalefet partileri tarafından “Sanki AKP iktidarda değilmiş gibi konuşuyor” denilerek eleştirildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bugün bu çelişkiye işaret ederek, ülke genelinde yaşanan başat sorunları tek tek sıraladı ve “Yeter, söz milletindir. Söz Millet İttifakı’nındır, yeter be yeter artık” cümlesi ile grup toplantısını bitirdi.

Grup toplantısının ardından, CHP milletvekilleri sosyal medya hesaplarından; DP'nin 1950 seçimlerinde kullandığı afiştekine benzer biçimde tek ellerini açarak ‘dur' işareti yaptıkları ve “Yeter Söz Milletin” dedikleri videolar paylaştı.

Video paylaşan CHP'li isimler arasında; Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ve Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ve Veli Ağbaba, Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan ile çok sayıda milletvekili de bulunuyor. ANKA