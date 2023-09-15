Çiftlik Bank davasında bilirkişi raporu hazırlandı

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın yargılandığı Çiftlik Bank davası kapsamında, bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle Mehmet Aydın ile ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” ve “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından toplamda 85 bin 654'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava kapsamında, mahkeme dosyayı bilirkişiye göndermişti.

3 KİŞİLİK HEYETİN RAPORU MAHKEMEYE ULAŞTI

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 4 ayrı davada toplam 4 bin 752 mağdurun bulunduğu dosya kapsamında, bir yeminli mali müşavir, bir muhasebeci ve bir bankacıdan oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan rapor mahkeme ulaştı.

Şikayet dilekçeleri, dijital veriler ve Papara hesaplarından gelen bilgiler doğrultusunda bazı mağdurların yatırdığı miktarları veya daha fazlasını geri alabildiğinin aktarıldığı raporda, bu nedenle zararının bulunmadığının tespit edildiği ifade edildi.

TOPLAM ZARAR 70 MİLYON 514 BİN TL

Bilirkişi raporunda, toplamda 4 bin 414 mağdurun 70 milyon 514 bin TL zarara uğratıldığı kaydedildi.

4 AYRI DAVA BİRLEŞTİRİLDİ

Öte yandan 4 ayrı dosyası bulunan ÇiftlikBank davası tek bir dosyada birleştirildi. Dosya, mütalaasını sunması için Cumhuriyet Savcısı'na gönderildi.