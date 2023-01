Çin Büyükelçisi Shaobin: Türkiye’nin Sincan’ı ziyaret etmesini istiyoruz

Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygurlar ve diğer Müslüman azınlıklara karşı insan hakkı ihlallerinde bulundukları iddiasıyla ilgili, "Sincan ile ilgili meselelerde her zaman açık ve şeffafız. Sincan'da her şey Batılı medyanın haberleriyle bambaşka bir şey oluyor. Bazı ülkelerin uydurduğu yalanlar gerçeği kapatamaz. Türkiye'nin heyetlerinin Sincan'ı ziyaret etmesini istiyoruz" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen hafta Ankara’da düzenlediği yıl sonu değerlendirme toplantısında, Çin’le ilişkilerde yavaşlama olduğunu ancak bunun Çin’den kaynaklandığını, Türkiye’nin Uygur Türklerine yönelik sergilediği tutumdan dolayı olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamalarının ardından Ankara’daki elçilik binasında basın toplantısı düzenleyen Çin Büyükelçisi Liu Shaobin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Uygurlar ve diğer Müslüman azınlıklara karşı insan hakkı ihlallerinde bulundukları iddiasıyla ilgili konuştu.

‘TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİNİN SİNCAN’I ZİYARET ETMESİNİ İSTİYORUZ’

Büyükelçi Shaobin, azınlık gruba karşı eşit olmayan politika uygulamadıklarını belirterek, “Sincan’da bölücülük ve terörle mücadele ettik. Çin bundan etkilendi. Yasalara göre uluslararası toplumda herkesin uyguladığı ilkelere göre bu aşırıcılıkla mücadele yöntemlerini kullanıyoruz. Yaşam ve güvenlik hakkını savunuyoruz. 6 yıldır Sincan’da terör olayı ortaya çıkmadı. Vatandaşlar da daha mutlu ve güvenli hissediyorlar. Türkiye’de çalışmaya başlamadan önce sık sık Sincan’a gidiyordum. Orada bir sürü Uygur arkadaşım var. Dilleri ve dinleri korunuyor. ABD’nin Sincan’ı kullanarak Çin’i engelleme politikası olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istediklerini kaydeden Shaobin, “Sincan ile ilgili meselelerde her zaman açık ve şeffafız. Her ülkeden herkesin Sincan’ı ziyaret etmesini istiyoruz. Son yıllarda 100’den fazla ülkeden 2 binden fazla diplomat, yetkili, din adamı ve gazeteci Sincan’ı ziyaret etti. Sincan’da her şey Batılı medyanın haberleriyle bambaşka bir şey oluyor. Bazı ülkelerin uydurduğu yalanlar gerçeği kapatamaz. Türkiye’nin heyetlerinin Sincan’ı ziyaret etmesini istiyoruz. Türk tarafına bunu iletiyoruz ama maalesef şu ana kadar Türk tarafı bir cevap vermedi. Pekin’deki Türkiye büyükelçisinin Sincan’ı ziyaret etmesini istiyoruz. Türkleri samimiyetle Sincan’a davet etmek istiyorum. Gerçek Sincan’ın nasıl olduğunu hissetmenizi istiyorum” dedi.

“ETNİK GRUBU YA DA İNANCI ONU ADALETTEN KAÇIRAMAZ”

Çin ile Türkiye arasında imzalanan suçlu iadesi anlaşmasına da değinen Büyükelçi Shaobin, Çin’de insan hakkı ihlali yaşandığı iddiasıyla Türkiye’ye sığınan Uygur Türkü kökenlilerin iadesi konusunda ise “Etnik grubu ya da inancı onu adaletten kaçıramaz” diye konuştu.

Türkiye-Çin ilişkilerinin yeni sektörlerde iş birliği yapılarak gelişebileceğini vurgulayan Shaobin, “Dijital ekonomi gibi yeni sektörlerde iş birliği yapmalıyız. Çin, Türkiye’nin 2’nci büyük ticari ortağı ama ticaret hacmi çok az. Geçmişte savunma sanayinde de çok temasımız oldu. İki ilgili makam bu konuda iş birliği yapıp temasları sıklaştırabilir” dedi.

Büyükelçi Shaobin ayrıca Çin’de aşılama oranının şu an yüzde 90’dan fazla olduğunu ve 8 Ocak’tan sonra Çin’e girişlerde karantina zorunluluğunun tamamen kalkacağını belirterek, yakında uluslararası seyahatlerin başlayacağını söyledi. (DHA)