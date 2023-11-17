Çok oynayınca düğünden kovuldu, geri dönüp dehşet saçtı: 1 ölü 7 yaralı

İzmir'in Menemen ilçesinde bir düğünde fazla istek parça talep ettiği ve uzun süre oynadığı için düğün sahibi tarafından kovulan 18 yaşındaki Metin S., olay yerine geri dönerek pompalı tüfek ve tabanca ile rastgele ateş açtı. Aytekin Elkalkmış (16) hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

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İzmir’de gerçekleşen olay, Kazımpaşa Mahallesi’nde dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İçkili olarak katıldığı düğünde sahneye çıkıp çok fazla istek parça talep eden Metin S., düğün sahibi tarafından kovuldu.

Kısa bir süre sonra arkadaşı Lütfi H. (25) ile birlikte geri dönen Metin S., ‘Müziği kapatın’ diye bağırarak pompalı tüfek ve tabanca ile rastgele ateş etti. Patlama sonucunda Aytekin Elkalkmış yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı.

Olayın ardından polis, şüpheli Metin S. ve Lütfi H.’yi gözaltına alırken, yanlarında bulunan 2 pompalı tüfek ve 1 tabanca da el konuldu.

“KUŞA ATEŞ EDER GİBİ”

Düğünde yaşanan trajediyi anlatan Aytekin Elkalkmış’ın amcası Çetin Elkalkmış, “Metin, düğüne geliyor. Burada herkes gibi oynuyor. Müzik bitince ısrarla oynamaya devam etmek istiyor. Düğün sahibi de başkalarının da sahneye çıkıp, oynayacağını belirtip, çıkmasını istiyor. Metin bunun üzerine, ‘Tamam o zaman ben çıkıyorum ama siz göreceksiniz’ deyip, ayrılıyor. Bir süre sonra pompalı tüfek ve tabanca ile dönüyor. İlk önce tabanca ile ateş ediyor. Tabancanın mermisi bitince pompalı tüfekle sanki kuşa ateş eder gibi kim gelse ateş etmeye devam ediyor. Ne yazık ki yeğenim başından vurulup hayatını kaybetti” dedi. (DHA)

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