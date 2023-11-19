Çöp evde bu halde bulunmuşu annesi son halini anlattı

Türkiye Cem Muhammet A.'yı Bursa'da baskın yapılan bir çöp evde tesadüfen bulunmasıyla tanımıştı. Açlıktan bitap düşmüş bedeni, uzamış saçları ve tırnaklarıyla yatağa bağlı halde ölüme terke edilen Cem Muhammet'i şimdi görenler gözlerine inanamıyor...

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Geçen yıl temmuz ayında, Bursa’nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi’ndeki bir apartmanda, çöp eve dönen dairede belediye ekiplerince baygın halde bulunan ve teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından, 1 yıl boyunca alıkonulduğu iddia edilen Cem Muhammet A., Antalya’ya, annesinin yanına gönderildi.

Burada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alınıp Akdeniz Üniversitesi’ne kaldırılan Cem Muhammet A., tedavisi sonrası Antalya Çocuk Evleri Sitesine yerleştirildi.

Fiziki ve psikolojik tedavisinin ardından, annesi Yasemin A.’ya teslim edilen Cem Muhammet, Antalya’da annesiyle birlikte yeni bir yaşam kurdu. Hiç okula gitmeyen ve geçen yıl ilkokul 1inci sınıfı bitiren Cem Muhammet, sınıf atlama yöntemiyle eğitimine bu yıl 3üncü sınıfta devam ediyor.

SENEYE YAŞITLARIYLA BİRLİKTE OKUMAYA BAŞLAYACAK

Yeni taşındıkları evlerinde yeni bir yaşam kurduklarını ve eylül ayından bu yana anne-oğul birlikte yaşadıklarını söyleyen Yasemin A., şunları anlattı:

Yaz tatilinin ardından, okullar açıldıktan sonra Cem yanıma döndü. Biz o süreci devlete saygılı bir şekilde bekledik. Çocuğun fiziksel takibi var, psikolojik takibi yapıldı. Benim bunlara zaten gücüm yetmeyebilirdi.

Devlet destek verdi sağ olsun profesyonel olarak. Benim de saygım sonsuz, baştan beri söylüyorum. Olması gereken oldu. Herkes hak ettiği yerde şimdi. Sınıf atlatma yapıldı şu anda 3’üncü sınıfta. 1’inci sınıftaydı ilk yıl, 1’inci sınıfı okudu, seneye de 5’e atlatılacak. Çok zeki, notları da çok başarılı. Seneye artık yaşıtlarıyla birlikte okuyacak. Matematiği çok iyi. En yüksek notu matematik. Hatta geçen sınıf 2’ncisi oldu yapılan testte.

16 AYDA 18 KİLO ALDI, 35 KİLOYA YÜKSELDİ

Oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu, kilo alıp, boyunun uzadığını söyleyen Yasemin A., sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cem Muhammet’in yaşadığı travmayı atlatmaya başladığını, psikolojik tedavisinin de sürdüğünü belirterek, “Bana ‘Anlatana kadar soru sorma’ dediler. Ben de sormadım.

İlk yaz tatilinde, ev iznine geldiğinde başka şeyler de anlattı. Yemek verilmemesi, aç bırakılması dışında başka işkenceler de olduğunu. Onları açamıyorum, travma olarak tekrarlanmasın diye.

Çok güçlü, çok metanetli bir çocuk, pek çok yetişkinden daha metanetli bir çocuk. Yetişkin gibi. Çok şükür baya yol katettik, çok şükür hayatta kaldı, başardık. Şu anda boyu 1,52, kilosu ise 35, hızlı kilo aldı”

OTOBÜSLERE AYRI BİR SEVGİSİ VAR

Ara tatili fırsat bilerek anne-oğul birlikte vakit geçirdiklerini söyleyen ve oğlunun hayallerinden de bahseden Yasemin A., “Futbolu çok seviyor. Antalya’ya ulaşım müdürü olmak istiyor. Otobüslere ayrı bir sevgisi var Cemin. Bu kolay bir meslek değil, bindiği her otobüste şoförle sohbet ettiği için ikna ettiler. Artık ulaşım müdürü olmayı düşünüyor. Antalya’nın ulaşım sorununu çözecek. Sürekli benimle beraber. İki kedimizle birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Ben öğretmenim zaten, mesleğime devam ediyorum. Özellikle, özel çocuklarla, geçen yıl da otistik çocuklarla çalıştım. Çok mutluyuz, ara tatil diye gezelim dedik. Sürekli geldiğimiz bir yer var, Cem burada iskender yemeyi çok seviyor” diye konuştu.

CEMİN HAYATINDA SIKINTI YARATAN HER ŞEY TEMİZLENECEK

İlk zamanlarda çok sıkıntılı bir dönem geçirdiklerini ve oğlunun hayatından bütün kötü anıları silmek istediğini belirten Yasemin A., hem kendi hem de oğlunun ismini değiştireceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Basında yapılan yanlış haberler vardı. Savcı linkleri istedi, biz teslim ettik. Gazete ve TV yayınlarına dava açtık, şu an dava sürecinde. Büyük tazminatları ödeyecekler. Yalan haber yapıp, benim evimin üzerine çöp ev fotoğrafı eklediler.

Ondan sonra da hem psikolog hem de avukatlarım yayın yasağı getirdi. Hala o yayın yasağı devam ediyor. Hatta daha sonra Google’dan haberleri sildireceğiz. Sonra da isim değişiklikleri olacak. İsimler değişecek. Cem’in hayatında ne kadar sıkıntı yaratan şey varsa her şey temizlenecek.

Cem’in de ismini değiştireceğim. Biz bunu düşünüyoruz açıkçası, şu anda çok gerekli değil ama bu çocuk evlenecek, askere gidecek, böyle sıkıntılarla karşılaşsın istemiyorum. Pırıl pırıl bir delikanlı. Belki vali olacak, belki kaymakam olacak. Çok da akıllı bir çocuk, ondan dolayı böyle bir şey düşünüyoruz.

Ben mümkün olduğunca uzak kaldım. Ben uzak kaldıkça yalan haberler yapıldı. Bir taraftan Sosyal Hizmetler beni sıkıştırdı. Dediler ki, Eğer konuşursanız basına, biz size yardım etmeyiz. Yani devlet yardım eder ama bizim gözümüzde farklı bir anne olduğunuz için, sonuna kadar yardım alamazsınız. Maddi yardımdan bahsetmiyorum. Sosyal Hizmetler ne dediyse ben son derece uyumlu bir şekilde davrandım. Biz şimdi onun karşılığını zaten aldık.

Oğluyla ilgili fotoğraf paylaşamadığını ve mahkeme yasağının devam ettiğini de sözlerine ekleyen Yasemin A., Maalesef fotoğraf yasağı devam ediyor. Mahkeme kararıyla. Hem psikolog aldırdı hem hakim aldırdı dedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Öte yandan, Kamuran Pınar A.’nın, ‘İhmali davranışla öldürmeye teşebbüs’, ‘Çocuğa eziyet’ ve ‘Çocuğu kaçırma’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 27 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 5inci celsesi görüldü.

Bursa 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki, ‘gizlilik kararı’ bulunan duruşmada, Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu olan Kamuran Pınar A. ile taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler avukatı hazır bulundu. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı, 2 Şubata erteledi. (DHA)