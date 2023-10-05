Çöp evden çıkanlar şaşırttı… 2 kamyon doldu
Karabük'te bir apartman dairesinden çıkan kötü koku şikayeti üzerine belediye ekipleri harekete geçti ve evden 2 kamyon çöp çıkarıldı.
Karabük’ün Kartaltepe Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesinden yayılan kötü koku, vatandaşlar tarafından belediyeye bildirildi.
Olay yerine gelen polis, zabıta ve belediye temizlik ekipleri, evin içindeki çöp yığınlarıyla karşılaştı. Evin içinde çöplerin bulunduğu bölgeye adım atmak neredeyse imkansız hale gelmişti. Ekipler, çöpleri dikkatlice temizleyerek 2 kamyon dolusu çöpü tahliye etti. Ev temizlendikten sonra sahibine teslim edildi. (AA)