Erdoğan ziyaret etti! Ali Sabancı’dan ilk kare…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'da deniz kazası geçiren Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı İstanbul'da tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Ali Sabancı'nın kazanın ardından ilk fotoğrafı paylaşıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan´da geçirdikleri deniz kazasında yaralanan ve İstanbul´daki özel bir hastanede tedavileri devam eden Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ile eşi Doğan Holding Yönetim Kurulu üyesi Vuslat Doğan Sabancı´yı ziyaret etti.

Erdoğan’ı girişte Arzuhan Doğan Yalçındağ karşıladı. Sabancı çiftinin sağlık durumları hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 45 dakika süren ziyaretinin ardından hastaneden ayrıldı.

Erdoğan’a, hastane çıkışında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Mehmet Ali Yalçındağ ile doktorlar eşlik etti.

KAZANIN ARDINDAN ALİ SABANCI’DAN İLK FOTOĞRAF

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinde çekilen fotoğraf, Ali Sabancı’nın kazanın ardından çekilen ilk fotoğrafı oldu.