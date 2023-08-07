Erdoğan’dan Akbelen açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağaç katliamının yaşandığı Akbelen Ormanı'ndaki bölge halkı ve çevrecileri hedef aldı. Erdoğan, "Kampanyaları ağaç sevgisiyle izah edemeyeceğimiz açıktır. Çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyor, işimize bakıyoruz" dedi. Ayrıca, Erdoğan "İnsanlar gibi devletlerin de hayatlarında dalgalanmalar olabilir. İçeride yaşadığımız badireler ve küresel sorunların açtığı sıkıntılar gelip geçici" şeklinde konuştu.

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Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleşti.

DERİNCE’DEKİ PATLAMA

Yurt içi ve yurt dışındaki gelişmelerin ele alındığı toplantı sonrası konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

* “Kocaeli Derince Limanı mevkiinde meydana gelen patlama nedeniyle yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemiz için eser ve hizmet üretmeyi sürdürüyoruz. Milletimize hizmetten başka hiçbir gaye gütmedik. İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun, ‘Zaman bizden yanadır’ diyerek yolumuza devam ediyoruz. Türkiye asırlar sonra ilk defa küresel sistemin en üst ligine yükselme imkanı elde etmiştir.

AKBELEN MESAJI

* Güney Ege’de kullanılan elektriğin neredeyse 3’te 2’sini üreten Akbelen Termik Santrali ülkemiz için milli bir değer konumundadır. Santralimizin kaynağını azalttığı için kömürle faaliyetine devam etmesi gerekiyor. Avrupa’nın hiçbir yerinde kömürle üretimin artırılmasına karşı çıkılmazken, Türkiye’de ağaç sevgisi adında provokatif eylemler yapılmaktadır. Ülkemizin ormanlarının arttığı ilgili kurumlar tarafından sürekli olarak açıklanmıştır. Kampanyaları ağaç sevgisiyle izah edemeyeceğimiz açıktır. Çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyor, sadece işimize bakıyoruz. Tek gayesi ülkenin ve milletin kalkınmasına takoz koymak olanların hakikatlerle ilgilenmediğini biliyoruz.

“TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TALİHSİZLİĞİ, BASİRET YOKSUNU BİR MUHALEFET OLMASI”

* Fitne yelkenlerini şişirmek isteyenler her zaman olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. Bunlar kabusla uyanmaya mahkumdur. Seçimlerimiz üzerinden 72 gün geçmesine rağmen muhalefet hala sandığın iradesini kabul etmiyor. Her gün yeni adaylar çıkarıyorlar. İstediğiniz kadar aday çıkarın. Bu millet kimi nereye oturtacağını biliyor. Türkiye’nin en büyük talihsizliği basiret yoksunu bir muhalefet olmasıdır. Birbirlerini gırtlaklayanların bencilliği asla unutulmayacaktır.

“PAZARDA, SOKAKTAKİ SERZENİŞLERİ ÇOK YAKINDAN İZLİYORUZ”

* Ekonomik zorlukları gözardı etmiyoruz, pazarda, sokaktaki serzenişleri çok yakından izliyoruz. İleride bugünleri Türkiye Yüzyılı’na giderken aştığımız nice tümsekten biri olarak hatırlayacağız. Biz milletimizin takdirine olduğu kadar tenkitlerine de açığız.

* Ülkemize tarihimizin en büyük kalkınma hamlesini yaşattık. Yatırıma ve istihdama önem vererek Türkiye’yi her yıl yüzde 5 büyüttük. Bütün bunları 66 milyondan 86 milyona çıkan nüfusa rağmen gerçekleştirdik.

“DEVLETLERİN DE HAYATLARINDA DALGALANMALAR OLABİLİR”

* Türkiye’nin son 20 yıldır enflasyon ortalama yüzde 15’tir. Bizden önce daha yüksektir. Yükselen enflasyonu Allah’ın emri ile yine biz indireceğiz. İstihdam ve üretim sayesinde bunu gerçekleştireceğiz.

* Ülkesinin kalkınması için emek veren herkese sesleniyorum. İnsanlar gibi devletlerin de hayatlarında dalgalanmalar olabilir. İçeride yaşadığımız badireler ve küresel sorunların açtığı sıkıntılar gelip geçicidir. Türkiye’nin potansiyeli geçmişle mukayese edemeyecek kadar büyüktür. Bu kritik dönemde hep birlikte yapmamız gereken şey milletin ortak geleceğini, çocuklarımızın geleceğini küçük menfaatlerimizin önüne koymaktır.”

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