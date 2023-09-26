Erdoğan açıkladı: İşte vergisiz telefon ve bilgisayar çalışmasının detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sona eren kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, üniversite öğrencilerine verilecek cep telefonu ve bilgisayar desteğinin detaylarını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sona erdi.

“DIŞ POLİTİKA KULVARINDA YOĞUN GÜNDEMİMİZ VARDI”

Yurt içi ve yurt dışındaki gelişmelerin ele alındığı toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

* “Ülkemizi dünyada hak ettiği yere getirmenin mücadelesini veriyoruz. Özellikle dış politika kulvarında yoğun gündemimiz vardı. Cezayir Dışişleri Bakanı ve Birleşik Devletler Müslüman Kuruluşlar Konseyi heyetini kabul ettik. Gelecek üç yıl boyunca ekonomide yol haritamız olacak orta vadeli programı kamuoyumuzla paylaştık.

* Katılımcı bir anlayışla hazırladığımız programın iş dünyasında memnuniyetle karşılandığını gördük. Uluslararası yatırımcıların programa tepkisi de son derece olumluydu. Dünya Bankası grubunun 18 milyar dolarlık yeni yatırım paketi eklemesi bunun bir işaretiydi. Ülkemize yönelik ön yargılar kırıldıkça inşallah yatırım rakamlarının daha da yükseldiğini göreceğiz.

OVP’YE DESTEK İSTEDİ

* 3 yılın sonunda 1,3 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü 15 bin dolara yaklaşan kişi başına milli geliri yakalayacağız. Türkiye’nin potansiyelini yansıtan hedeflerle dolu programın tekrar ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 12’nci Kalkınma Planı’nı ve hükümet programını yakında milletimiz ve iş dünyamızın takdirine sunacağız.

* Türkiye Yüzyılı’nı biz ilan etmiş olsak da bu vizyon 85 milyon tamamının milli hedefi, ülküsü ve idealidir. Türkiye’yi büyütmek ve güçlendirmek hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun hepimizin ortak gayesidir. Siyaset arenasında verdiğimiz mücadelenin amacı da zaten budur. Milletimizin her bir ferdini orta vadeli programa destek olmaya davet ediyorum.

VERGİSİZ CEP TELEFONU VE BİLGİSAYAR ÇALIŞMASININ DETAYLARI AÇIKLANDI

* Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 liraya kadar cihaz desteği vereceğiz.

* Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4’üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7’si kadar tutarda destek sağlayacağız. Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecek.

* 18 yaşına giren tüm gençlere 1 yıl süreyle geçerli Genç Kart vereceğiz, müze, sinema tiyatro, sinemadan ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir.”

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