Dalgalar sosyal tesisi çökertti
Türkiye yağışlı ve fırtınalı soğuk havaların etkisine girerken kıyılarda yer alan kentlerde hayat olumsuz etkileniyor. Yükselen dalgalar, deniz kenarındaki bir sosyal tesisin çökmesine neden oldu.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dün akşamdan itibaren etkisini gösteren kuvvetli rüzgara sağanak yağılar da eşlik etti.
Rüzgar, Ceneviz Kalesi Plajı’nda şiddetini artırarak fırtınaya dönüştü.
Deniz kenarında bulunan belediyeye ait 2 katlı turistik tesisin büyük bölümü, fırtına ve 5 metreye ulaşan dalgalar nedeniyle çöktü.
Betonarme ve ahşap yapıdan oluşan, restoran ve kafe olarak kullanılan tesisteki yıkım havadan görüntülendi.
Akçakoca Belediyesi, geniş çapta zarar oluşan tesiste hasar tespit çalışmaları başlattı. (AA)