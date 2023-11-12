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Damat düğünde ateş açtı, ortalık karıştı

Burdur'da düğünde damadın tabancayla ateş açması sonucu gelin arabasını kullanan arkadaşı yaralandı.

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Damat düğünde ateş açtı, ortalık karıştı

Burdur Kışla Mahallesi’nde bir apartmanın önünde, gelin alma sırasında damat İ.C. (22) tabancayla ateş açtı.

O sırada gelin arabasında oturan damadın arkadaşı H.İ.S’ye (30) mermilerden biri isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıyı Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

H.İ.S, buradaki müdahalenin ardından Antalya’daki özel bir hastaneye sevk edildi. H.İ.S’nin gelin arabasını kullandığı bildirildi.

Şüpheli İ.C. evinde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (AA)

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