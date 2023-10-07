Danıştay’dan AKP’li başkan için soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni vermediği Çorum'un Uğurludağ ilçesinin AKP'li belediye başkanı Remzi Torun hakkında, Danıştay tarafından soruşturma izni verildi.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çorum'un Uğurludağ İlçesi Yüzgeç Mahallesi'nde yaşayan, Mehmet Uyar’ın tapulu arazisinde AKP’li Belediye Başkanı Remzi Torun, imar değişikliği yaparak çeşme, trafo yaparak park ve yeşil alanı yapmaya başladı.

Yapılan imar değişikliğinin hukuka aykırı olduğunu ve mağdur edildiğini ileri süren Uyar, Çorum İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma davası açtı.

İdare Mahkemesi, belediyenin imar planını haksız ve hukuka aykırı bularak imar değişikliğini iptal etti

. Başkan Torun mahkeme kararını yasal süreç olan 30 gün içinde uygulamayınca Mehmet Uyar, 2021 yılında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

BAŞKANA MAHKEME YOLU GÖRÜNDÜ

İskilip Cumhuriyet Savcılığı, mahkeme kararını uygulamayan Belediye Başkanı Torun hakkında soruşturma açmak için 2021 yılında Süleyman Soylu döneminde İçişleri Bakanlığı’ndan izin istedi. Ancak bakanlık savcılığa soruşturma açmak için izin vermedi.

Bunun üzerine arazi sahibi Mehmet Uyar, Danıştay 1. Daire Başkanlığı'na itirazda bulundu.

Danıştay, Uyar'ın itirazını haklı bulup, İçişleri Bakanlığı'nın kararını kaldırıp, AKP’li Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun hakkında soruşturma açılması için aldığı kararı Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Böylelikle Başkan Torun’a mahkeme yolu görünmüş oldu.

“KENDİSİNİ HUKUKUN ÜSTÜNDE GÖRÜYOR”

Başkan Torun’un kimseye bir şey söylemeden ilçede kafasına göre planlar yaptığını ileri süren Mehmet Uyar, şöyle konuştu:

-Benim tapulu arazim 2011 yılında park, yeşil alan olarak görünüyordu. Daha sonra dava açarak bu yanlışı düzeltirdim.

-Başkan, kafasına göre imar değişikliği yapıyor, tarlanın ortasından yol geçiriyor, trafo, çeşme yapıyor, yeşil alan veya park alanı yapıyor. Benim arazimde de hukuksuz imar işlemi yaptı.

-Dava açtım ve kazandım. Kendini hukuktan üstün gördüğü için mahkeme kararını yasal sürede uygulamadı projesine devam etti.

-Ben de mahkeme kararını uygulamadığı için savcılığa şikayet ettim. İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermedi. Bu sefer Danıştay’a itiraz ettim.

-Danıştay, bakanlığın kararını kaldırdı. Şimdi başkan mahkeme kararını uygulamadığı için yargılanacak.

Uyar, Başkan Torun hakkında açtığı tazminat davasının ise devam ettiğini söyledi.