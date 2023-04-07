DASK bilmecesi depremzedeleri ikinci kez mağdur etti

6 Şubat depreminin vurduğu iller arasında yer alan Diyarbakır’da evleri hasarlı vatandaşlar bu kez de DASK mağduru oldu. Günlerce hasar tespiti için eve keşif yapılması için eksper bekleyen depremzedeler, iki ay geçmesine rağmen kendilerine ödenmesi gereken hasar bedelini alamadı. Depremzedeler, DASK tarafından cep telefonlarına, hasar bedelinin banka hesaplarına yatırıldığı yönünde mesaj alsalar da bankaya böyle bir paranın gelmediğini gördü.

Özgür CEBE

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Deprem sonrası afet ilan edilen iller arasında yer alan Diyarbakır'da depremzede vatandaşlar bu kez de DASK mağduru oldu. Kamu bankalarından konut kredisi kullanan vatandaşlar aldıkları evlerine zorunlu olarak DASK sigortası da yaptırdı. 6 Şubat depreminde evleri ağır, orta ve az hasar gören vatandaşlar ödeme alabilmek için başvuru yaptı.

Günlerce iletişim sağlamakta güçlük yaşayan vatandaşlar hasarlı evlerinde keşif ve hasar tespiti yapılması için eksper gönderilmesini bekledi. “Yoğunluk var. Sıra size gelince arkadaşlarımız gelecek” cevabı alan yüzlerce depremzede iki ay geçmesine rağmen sürekli oyalandı.

Evlerinde hasar tespiti yapılanlar ise almaları gereken ödemelerini bir türlü alamadı. DASK tarafından hak sahiplerinin cep telefonlarına gönderilen mesajda, “Hasar dosyanıza ait ödemeniz, kredi kullandığınız bankanıza aktarılmıştır. 5 iş günü sonrasında bankanıza başvurabilirsiniz” denildi.

BÖYLE BİR ÖDEME YAPILMAMIŞ

Kredi kullandıkları bankalara başvuran depremzedelere böyle bir ödeme yapılmadığı belirlendi. DASK ile tekrar iletişime geçen depremzedelere bu kez de “Yoğunluktan kaynaklı yanlışlıkla başka bankaya yatırmış olabiliriz. Önümüzdeki hafta yeniden başka bir kamu bankasına başvuru yapın” denildi.

Bu kez de başka kamu bankasına giden depremzedeler yine herhangi bir ödeme talimatı gelmediği cevabını aldı. Banka yetkililerinden depremzedelere, “Kredinizi hangi bankadan kullandıysanız o bankaya gider ödeme bizimle ilgisi yok” denildi.

5 iş günü içinde parpaların hesaba aktarılacağı belirtilmesine rağmen 15 iş günü geçtiği halde ödemeler bir türlü hesaplara aktarılmayınca ikinci kez mağduriyet yaşayan depremzedeler çareyi CİMER'e şikayette buldu.

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