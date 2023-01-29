Davutoğlu’ndan Sinan Ateş’in eşine taziye ziyareti: Hesabını 4 ay sonra biz soracağız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara'da suikast sonucu yaşamını yitiren Sinan Ateş’in eşine taziyede bulundu. Ayşe Ateş’i evinde ziyaret eden Davutoğlu “Eşinize yapılan hain suikastın hesabını dört ay sonra biz soracağız. Sinan Ateş’in kanı yerde kalmayacak. Eşi ve çocuklarıyla kurduğu Türkiye hayalini biz gerçekleştireceğiz” dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bugün Sinan Ateş'in Ankara'daki evine giderek eşine taziyede bulundu. Ziyaretinde Ayşe Ateş'e başsağlığı dileklerini ileten Davutoğlu, “Eşinize yapılan hain suikastın hesabını dört ay sonra biz soracağız. Sinan Ateş'in kanı yerde kalmayacak. Eşi ve çocuklarıyla kurduğu Türkiye hayalini biz gerçekleştireceğiz” dedi. Ayşe Ateş, Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu'na taziye ziyareti ve desteği için teşekkür etti.

“CUMHURBAŞKANI, BAHÇELİ VE SOYLU HALA SUSKUN”

MHP'ye bağlı Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık'ta Ankara'nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, olayın ardından sosyal medya hesabından Sinan Ateş cinayetine dair bir video yayımlamıştı.

Paylaşımında “Bahçeli suskun, Soylu suskun, Cumhurbaşkanı suskun. Ankara’nın göbeğinde suikast düzenlendi bir can gitti ama sesleri solukları çıkmıyor. Niye? Niye? Niye?” diye soran Davutoğlu, Sinan Ateş Cuma günü vefat ettiği için her hafta aynı gün suikasta uğradığı saatte sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya devam etti.

Davutoğlu son olarak 27 Aralık'ta şu paylaşımı yaptı:

“Sinan Ateş’in Ankara’nın göbeğinde hain bir suikast sonucu öldürülmesinin üzerinden 28 gün yani 672 saat geçti. Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hala sessiz. Neyi bekliyorsunuz? Siz konuşana kadar, her hafta soracağım.”

PARTİ KURMAYLARI DA EŞLİK ETTİ

Davutoğlu'na taziye ziyaretinde Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcıları Selçuk Özdağ, Feramuz Üstün, Gelecek Partisi Kurucu Üyesi Hasan Hüseyin Bozok ve Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç eşlik etti.

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