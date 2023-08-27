Denizde kaza geçiren Sabancı çiftine ziyaretler sürüyor
Denizde geçirdikleri kazanın ardından tedavileri için İstanbul'a getirilen Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çiftine ziyaretler devam etti.
Yunanistan’da denizde kaza geçirdikten sonra ilk olarak Bodrum’a, ardından Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla 25 Ağustos’ta İstanbul’a getirilen Sabancı çiftinin Amerikan Hastanesi’ndeki tedavileri sürüyor.
Yakınları ve sevenleri de gün içinde hastaneye gelerek Sabancı çiftini yalnız bırakmadı.
Bu kapsamda, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ziyarete geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da hastaneye gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. (AA)