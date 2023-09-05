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Denizde lastik bot macerası olaylı bitti

Edirne'nin Enez ilçesinde denizde sürüklenen 2'si çocuk 3 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

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Edirne'de bulunan Vakıf sahilinde lastik botla denize açılan Bulgaristan uyruklu 7 ve 9 yaşındaki çocuklar sahile dönemeyince cankurtaran Mustafa Yüksel kano ile yardıma gitti.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle Yüksel ve 2 çocuk denizde açığa doğru sürüklenmeye başladı.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler poyrazın etkisiyle sürüklenen kano ve bota ulaşarak 3 kişiyi kurtardı.

Kurtarılanların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (AA)

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