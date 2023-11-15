Denizde yüzerken tekne çarptı, kolu kesildi
Muğla’nın Milas ilçesinde denizde yüzen 65 yaşındaki kadına tekne çarptı. Kolu kesilen ve kanlar içinde kalan kadın yüzerek sahile geldi, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen deniz kazasında sahilden 100 metre açıkta yüzen 65 yaşındaki Sema T.'ye bir balıkçı teknesi çarptı.
Teknenin çarpması ile sol kolunda derin kesik oluşan Sema T. yüzerek sahile geldi.
Vatandaşların çağırdığı sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardında Sema T. önce Milas Devlet Hastanesi'ne, ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sahil güvenlik olayla ilgili soruşturma başlattı. Tekne sahibi gözaltına alındı.