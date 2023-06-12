Deprem bölgesinde ilaçlama tasarrufa takıldı

CHP’li vekil Mehmet Güzelmansur, halkın sinekle, böcekle baş başa bırakıldığını söyledi. Güzelmansur, “İtibardan tasarruf olmaz” diyen iktidarın lüks harcamalar yaptığını söyledi ve ekledi: Ancak buralarda haşerelere karşı ilaçlama araç sayısını yarıya indirdiler.

Saygı ÖZTÜRK

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Hatay'da, haşerelere karşı ilaçlama yapılan araç sayısı, “Tasarruf” nedeniyle yarıya indirildi. Bundan dolayı başta Hatay olmak üzere diğer illerde haşere sayısında da büyük artış oldu. TBMM çalışmaları dışındaki zamanını seçim bölgesi Hatay'da geçiren CHP Milletvekili Mehmet Güzelmansur, depremden önceki yıllarda 120 bin civarında olan haşere ve vektör üreme alanının şimdiden 1 milyonun üzerine çıktığını belirtti. Güzelmansur, SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

‘KORKU KENTİ OLUYORUZ'

“Sıcakların başlaması, özellikle kırsal alanlarda çöplerin toplanamaması başta karasinek olmak üzere haşere sayısını büyük ölçüde artırdı. Mücadele edilemiyor, çünkü haşere ile mücadele tasarruf tedbirlerine takıldı. ‘İtibardan tasarruf olmaz' diyen sayın hükümetimizin tasarruf ettiği bazı alanlar var. İşte bunlardan biri Hatay'da ilaçlama birimi araç sayısı olarak 103 araçtan 65 araca düşürüldü. Karasinek ve diğer zararlı böceklerin üremesini durdurmak için Hatay Büyükşehir Belediyemiz canla başla çalışıyor. Ama maalesef 65 araç, 1 milyonun üstüne çıkan haşere ve vektör üreme alanlarını ilaçlamaya yetişemiyor. Bu nedenle özellikle ilaçlama ve temizlik konusunda belediyelerimize ilgili bakanlıklardan destek bekliyoruz. Her taraf yılan, fare, sinek ve değişik haşerelerle dolmaya başladı. Adeta korku kenti oluyoruz.”

DAĞITIMDA ADALET YOK

Depremin üzerinden 4,5 ay geçmesine rağmen sorunların devam ettiğini belirten Güzelmansur, sorunları şöyle anlattı: “Hatay'da konteynırlar adil dağıtılmadı. Hala binlerce vatandaşa konteynır temin edilmedi. Seyyar tuvalet ihtiyacı devam ediyor. Yaşlı, engelli insanlarımız konteynır bekliyor. Her gün seyyar tuvalet ve duş için onlarca telefon alıyorum. İnsanların banyo yapmak, çamaşırlarını yıkamak için 10-15 gün sıra bekliyor. Güzelmansur, kentteki tarım arazilerinin, zeytin bahçelerinin, evlerin “Yok pahasına” kamulaştırıldığını şöyle öne sürdü:

YOK PARASINA KAMULAŞTIRMA

“Antakya, Dikmece Mahallesi'nde, afet konutu yapmak için belirlenen yerde 2.000 dönümden fazla tarım arazisi var. Kamulaştırılan yerlerin yarısından fazlasında zeytinlikler bulunuyor. İnsanların yıllardır oturdukları evleri, bahçeleri kamulaştırılıyor. Kamulaştırma değeri de komik rakamlar, değerin çok altında paralarla kamulaştırma yapılıyor.” Antakya Gülderen, Defne Orhanlı, Hassa Aşağıkarafakılı mahallelerinde ve Hatay'ın onlarca mahallesinde binlerce insanın kamulaştırma mağduru olduğunu savunan Güzelmansur, “Deprem mağduru halkın geçim kaynağı olan arazilerine el koyma acımasızlığından vazgeçin. Afet konutları yapmak için uygun hazine arazileri var, buraları seçin, depremzedeyi niye bir de siz mağdur ediyorsunuz?” dedi.

6 aylık faturaları devlet ödemeli

Güzelmansur, depremzedelerin 6 aylık elektrik, doğalgaz ve su faturalarının devlet tarafından karşılanmasını istedi.